Almanlar küçülüyor: Dev market zinciri binlerce kişiyi işten çıkarıyor

19:4127/04/2026, Pazartesi
Aldi Süd marketi çalışanı. (Foto: Arşiv)
Almanya merkezli indirimli market zinciri Aldi Süd, maliyet yönetimi stratejileri kapsamında küçülmeye gidileceğini ve 1250 personelin işine son verileceğini duyurdu. Alman basınında yer alan haberlere göre; doğrudan işten çıkarma yönetmi yerine 'gönüllü ayrılmaya' teşvik sağlanacak.

Şirket yönetimi, Mülheim an der Ruhr'daki merkezde görev yapan çalışanlara yönelik düzenlediği çevrim içi toplantıda, bilgi teknolojileri biriminde 1250 personelin istihdamına son verileceğini açıkladı.

İşten çıkarmaların büyük bir kısmının, grubun dijital dönüşüm süreçlerinden sorumlu "Aldi DX" birimini etkilemesi bekleniyor.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'ın haberine göre, Aldi DX'te 1000'den fazla çalışanın görevine son verilmesi planlanıyor.

"Gönüllü ayrılın" diyecekler

Şirket yönetimi,
doğrudan işten çıkarma yöntemi yerine, çalışanları gönüllü ayrılmaya teşvik edecek
kıdem tazminatı ve özel sosyal paketler sunmaya hazırlanıyor.

İstihdam kaybının arkasındaki temel nedenlerden biri de operasyonel fonksiyonların Salzburg'daki uluslararası holding merkezinde toplanması olarak belirtiliyor.

Öte yandan, ocakta daha önce yerel iştirakler tarafından yürütülen faaliyetlerin merkezi bir yapıda birleştirilmesiyle şirketin Almanya'da yaklaşık 500 pozisyonu daha tasfiye edeceği kamuoyuna yansımıştı.



