Ekonomi Ev alacakların dikkatine Konut hesabı sisteminde değişiklikler yapıldı
EMLAK

Ev alacakların dikkatine: Konut hesabı sisteminde değişiklikler yapıldı

Ev alacakların dikkatine: Konut hesabı sisteminde değişiklikler yapıldı

Konut hesabına yapılacak asgari ödeme tutarı her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacak. Hesaptaki birikim, konut ediniminin hesabın bulunduğu bankaya tevsik edilmesi sonrasında aktarılacak. Ödeme planı yanında artık faiz oranı da katılımcının talebi üzerine dönem başlarında yeniden tespit edilebilecek.

Haber Merkezi AA
Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlk defa konut sahibi olacakları desteklemek amacıyla başlatılan konut hesabı uygulamasındaki asgari ödeme tutarı, her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacak.

Konut Hesabı ve Devlet Katkısına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tamamı kendisine ait bir konutu olmayan Türk vatandaşlarının yurt içinde ilk ve tek konut edinimlerine destek olmak amacıyla açılacak konut hesaplarına, hesap sahiplerinin ödeme planlarına ve devlet katkısına ilişkin hususlara yönelik esaslar yeniden düzenlendi.

Evlenene 68 bin 559 lira
EKONOMİ
Evlenene 68 bin 559 lira

Değişiklikle, konut hesabı uygulamasına ilişkin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

Banka ile katılımcı arasında imzalanan sözleşmeyle belirlenen ödeme planına göre aylık veya 3 aylık olmak üzere alt sınırdan düşük, üst sınırdan yüksek olmamak kaydıyla konut edinim tarihine kadar yapılan ödemeler, düzenli ödeme olarak sayılacak.

Konut hesabının açılması ve işletilmesine ilişkin genel esaslar da değiştirildi. Bu kapsamda konut hesabı, bankaların yurt içi şubelerinde Türk lirası cinsinden mevduat ve katılım fonu yerine artık mevduat hesabı, katılma hesabı veya özel cari hesap olarak açılabilecek.

Evlenene 18 bin lira destek
FOTOĞRAF 15
Title
Çeyiz hesabı yönetmeliğinde değişiklik yapan karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Title
Değişikliklere göre, çeyiz hesabında biriken paranın tamamı, evlenmeden iki ay öncesine kadar çekilebilecek. Çeyiz hesabı sahipleri, hesabını başka bankaya taşıyabilecek.
Title
Katılımcılar, aynı anda birden fazla aktif çeyiz hesabı açamayacak.
Title
Hesaba katılım için 155 lira 26 kuruş olan asgari ödeme tutarı, yeniden değerleme oranına göre artacak ve belirlenecek yeni tutardan kaynaklı fark da ödenecek.
Title
5 YILA KADAR BİRİKİM: Çeyiz hesabına devlet katkısı, düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay arasında olanlar için yüzde 20 ve 6 bin beş yüz lira olacak.
Title
48 ile 59 ay arasında düzenli ödeme yapanlara devlet katkısı yüzde 22 ve 7 bin beş yüz lira olacak.
Title
60 ay ve üstünde düzenli ödeme yapanlara devlet katısı ise yüzde 25 ve 9 bin lira olacak.
Title
ÇEYİZ PARASI NASIL ALINIR? Çeyiz Hesabı’nı sadece T.C. vatandaşı gerçek kişiler ile mavi kart sahipleri açtırabilir. 18 yaşından küçükler adına veli ya da vasisi tarafından Çeyiz Hesabı açtırılabilir. 18 yaşından büyüklerin hesap açtırabilmesi için hiç evlilik yapmamış olmaları ve azami 24 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir. Çeyiz Hesabı ortak hesap olarak açtırılamaz. Evlenmeyi planlayan çiftler birbirinden ayrı olarak Çeyiz Hesabı açtırarak devlet katkısından ayrı ayrı faydalanabilir.
Title
Sisteme dahil olmak için Türkiye'de kurulu mevduat veya katılım bankalarında çeyiz hesabı açtırılması zorunlu olacak. Uygulamadan faydalanabilmek için 3 yıl düzenli ödeme yapma şartı bulunuyor. Hesaba aylık en az 100, en fazla ise bin lira yatırılabiliyor. Gençler ödemelerini aylık ve 3'er aylık periyotlarda yapabiliyor.
Title
Evlenen çiftlerden kriterleri yerine getiren her bir eş devlet katkısından ayrı ayrı yararlanabilecek.
Title
Bu şekilde evlenecek çiftler toplamda 18 bin lira destek alabilecek.
Title
“Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı” uygulaması kapsamında 15 bankada aktif çeyiz hesabı açıldı.
Title
ÇEYİZ HESABI NEDİR?: Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısı uygulaması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Nisan 2016'da hayata geçirildi. Uygulamayla, yuva kurmak isteyen fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle bu hayalini gerçekleştiremeyen gençlere devlet desteği sağlanıyor.
Title
Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkısına dair yönetmelik ile Türk vatandaşı olan veya 29 Mayıs 2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 28. maddesi kapsamına giren ve yuva kurmayı düşünen gençleri tasarrufa teşvik etmek ve biriktirdikleri meblağa belirli oranda devlet katkısı sağlanması amaçlanıyor.
Title
Evlenene 18 bin lira destek
Evlilik için tasarruf amacıyla açılan 'çeyiz hesabı'na sağlanan devlet katkısı arttı. 5 bin lira olan devlet katkısının üst sınırı, 9 bin liraya yükseldi.

Hesaptan para çekme hakkı

  • Katılımcı birden fazla konut hesabı açtıramayacak ve konut hesabı katılımcı tarafından başka bir bankaya taşınamayacak.

Konut hesabına yapılacak asgari ödeme tutarının her yılın başında yeniden değerleme oranına göre artırılacağı hususuna, katılımcı ile banka arasında yapılacak sözleşmede yer verilecek. Ödeme planı yanında artık faiz oranı da katılımcının talebi üzerine dönem başlarında yeniden tespit edilebilecek.

Konut hesabından para çekilmesine ilişkin de düzenleme yapıldı. Buna göre, hesabın açılış tarihi ile çekim tarihine kadar hesapta biriken asgari ödeme tutarının dışında kalan tutar çekilebilecek.

Hesaptan çekim hakkı bir dönem içerisinde en fazla iki defa kullanılabilecek. Çekim hakkının kullanılması halinde konut hesabının bakiyesi, hesabın açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olamayacak.

İstanbul'un konutta en fala kazandıran 9 ilçesi
FOTOĞRAF 10
Title
İstanbul'da gayrimenkul piyasası son 10 yılda yüzde 174'lük değer artışı ile euro ve borsayı sollarken, altın ve dolardan sonra ise en fazla kazandıran 3. yatırım aracı oldu. İstanbul'un gayrimenkul alanında en fazla kazandıran 9 ilçesi ve metrekare başına yaşanan yüzdelik artış ise şu şekilde sıralandı...
Title
Kadıköy - Yüzde 291
Title
Beşiktaş - Yüzde 288
Title
Bakırköy - Yüzde 272
Title
Sarıyer - Yüzde 259
Title
Zeytinburnu - Yüzde 241
Title
Bağcılar - Yüzde 222
Title
Maltepe - Yüzde 212
Title
Kartal - Yüzde 204
Title
Ümraniye - Yüzde 180
İstanbul'un konutta en fala kazandıran 9 ilçesi
İstanbul'da gayrimenkul piyasası son 10 yılda yüzde 174'lük değer artışı ile euro ve borsayı sollarken, altın ve dolardan sonra ise en fazla kazandıran 3. yatırım aracı oldu. İstanbul'un gayrimenkul alanında en fazla kazandıran 9 ilçesi ise şu şekilde sıralandı...

Asgari tutarların hesaplanmasında ilgili yıldaki asgari ödeme tutarları üzerinden, son çekim hakkının kullanıldığı ay hariç tüm aylar dikkate alınacak.

Birikim, konut ediniminin hesabın bulunduğu bankaya tevsik edilmesi sonrasında aktarılacak.

Bu şartların ihlali durumunda konut hesabına devlet katkısı ödenmeyecek ve hesap konut hesabı statüsünden çıkartılacak.

Bakanlık, bankalar tarafından gönderilen belgelerin ulaşmasını takip eden 30 iş günü içerisinde, ilgili bilgi ve belgeleri kontrol edecek ve devlet katkısının konut hesabının bulunduğu bankaya aktarılmasını sağlayacak.

Eksik tutarlar tamamlanacak

Konut hesaplarının ve devlet katkısı ödemelerinin denetimi, bilgi sistemleri dahil, Hazine Kontrolörleri Kurulunca yapılacak ama hesaplara ilişkin her türlü belgenin gizli dahi olsa kurula verilmesi gerekmeyecek. Denetime ilişkin esasları, Hazine ve Maliye Bakanlığı belirleyecek.

Yönetmelik değişikliğinden önce yeniden değerleme oranı uygulanmaması sebebiyle hesap bakiyesi alt limit üzerinden ödenmesi gereken tutarın altında kalan hesapların eksik kalan tutarları, bugünden itibaren 3 ay içerisinde bankalar tarafından katılımcılara bildirim yapılarak tamamlatılacak.

Katılımcı bazında eksik yatırılan aylar ve tutarlara ilişkin bilgiler bakanlığa bildirilecek.

Bakan Kurum: 50 bin konuta 250 bin başvuru
OYNAT 01:16
Bakan Kurum: 50 bin konuta 250 bin başvuru
Anadolu Ajansı'nın Editör Masası programına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kuurum, 'İlk etapta yapılacak 50 bin sosyal konuta şu ana kadar 250 bin başvuru geldiğini' belirtti.


Listeye iki çizik daha

Listeye iki çizik daha

​Van'da öldürülen teröristlerden biri turuncu diğeri gri listede.
Brexit belirsizliği sürüyor

Brexit belirsizliği sürüyor

Erteleme kabul edildi tarih yine netleşmedi.
Bir fırsatını buldun mu kaç gel

Bir fırsatını buldun mu kaç gel

​HDP önünde oturan baba kaçırılan kızına seslendi.
Nerede deprem olacağını biliyoruz

Nerede deprem olacağını biliyoruz

Deprem sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin gerçeği.
ABD'ye net mesaj

ABD'ye net mesaj

"Terörist Mazlum Kobani ABD'ye girdiğinde iade edilmeli."
Teröristle görüşme kabul edilemez

Teröristle görüşme kabul edilemez

Bakan Çavuşoğlu, Bakü'de açıklamalarda bulundu.
Erdoğan'dan<br>suç duyurusu

Erdoğan'dan
suç duyurusu

​Le Point dergisindeki skandal kapak için suç duyurusu yapıldı.
Taksit sayısı 4'ten 8'e çıkarıldı

Taksit sayısı 4'ten 8'e çıkarıldı

​BDDK'dan kart ile altın alımları için yeni karar.
Ev alacakların dikkatine

Ev alacakların dikkatine

​Konut hesabı sisteminde değişiklikler yapıldı.
PKK'dan CHP'ye HDP tepkisi

PKK'dan CHP'ye HDP tepkisi

'İstanbul'u, Adana'yı, Mersin'i HDP sayesinde aldıklarını unuttular'.

TVNET Tel Abyad'da

TVNET Tel Abyad'da

​Terörden temizlenen Tel Abyad'da yaşam normale dönüyor.
Terörist elebaşına mavi tık

Terörist elebaşına mavi tık

​Türk hesaplarını sansürleyen Twitter terörist hesabını onayladı.
Boydak Holding'in<br> ismi değiştirildi

Boydak Holding'in
ismi değiştirildi

​FETÖ'den TMSF'ye geçen şirkette yeni dönem.
İBB'nin şovuna bakanlık cevabı

İBB'nin şovuna bakanlık cevabı

"Kemerburgaz 2012'de açıldı, imar iddiası yalan."
FETÖ'cüleri<br>TSK'ya sızdıranlara operasyon

FETÖ'cüleri
TSK'ya sızdıranlara operasyon

​Biri albay 6 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı.
Kriz karşısında çaresiz

Kriz karşısında çaresiz

​Osmanlı'ya skandal sözler söyleyen Avn, halkının karşısına çıkamadı.
Aşık Veysel doğalı 125 yıl oldu
Hayat

Aşık Veysel doğalı 125 yıl oldu

20. yüzyıl aşık halk edebiyatının önemli temsilcilerinden biri olan Aşık Veysel, doğumunun 125. yılında anılıyor. Sivas'ta dünyaya gelen ve sazıyla vatan sevgisi, kardeşliği, birlik, beraberlik, sevgi mesajı veren Aşık Veysel deyişleriyle bugünün sanatçılarına da hocalık yapmıştı. 7 yaşında çiçek hastalığı yüzünden gözlerini kaybeden Aşık Veysel, babasının oyalanması için aldığı sazıyla 20.yüzyıl aşık halk edebiyatında "unutulmaz" bir isim oldu.
Film ve dizilerin vazgeçilmez mekanı: Fotoğraf ve afişlerle geçmişten günümüze Beykoz Kundura Fabrikası
Hayat

Film ve dizilerin vazgeçilmez mekanı: Fotoğraf ve afişlerle geçmişten günümüze Beykoz Kundura Fabrikası

Beykoz Deri ve Kundura Sanayi Osmanlı'dan genç Türkiye Cumhuriyeti’ne kalmış en önemli sanayi kuruluşlarından bir tanesi. Hatta Türkiye, ayakkabı sanayini Osmanlı’dan kalan bu kundura fabrikasından öğrenmiş denilebilir. Bu önemli mekan günümüzde sayısız dizi ve filmin çekilmesine ev sahipliği yapıyor.
Yeni bir araştırmaya göre köpek sahibi insanların kalp krizi ve felç geçirme olasılığı daha düşük
Hayat

Yeni bir araştırmaya göre köpek sahibi insanların kalp krizi ve felç geçirme olasılığı daha düşük

Amerikan Kalp Birliği tarafından yayınlanan yeni araştırmaya göre, köpek sahibi insanların kalp krizi ve felç geçirme olasılığı daha düşük. Amerikan Kalp Derneği'nden Glenn Levine, "Bu çalışma bir köpeği benimsemenin veya doğrudan sahip olmanın ölüm oranını azalttığını kanıtlayamıyor olsa da, bu sağlam bulgular kesinlikle en azından bunu öne sürüyor" dedi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.