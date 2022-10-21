Eylülde bin 928 yabancı ortak sermayeli şirket kuruldu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre, eylülde bir önceki aya göre kurulan şirket sayısı yüzde 6,8, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 18,4 artarken kooperatif sayısı yüzde 11,6 azaldı.

Aynı dönemde kapanan şirket sayısı yüzde 16 ve kooperatif sayısı yüzde 11,3 yükselirken gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 0,6 düştü.

Eylülde geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısı yüzde 27,9, kooperatif sayısı yüzde 27,5, gerçek kişi ticari işletme sayısı yüzde 12,3 artış gösterdi.

Bu dönemde kapanan şirket sayısında yüzde 25,8 artış olurken gerçek kişi ticari işletme sayısında yüzde 8, kooperatif sayısında yüzde 26,2 düşüş meydana geldi.

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Tüm illerde şirket kuruldu

Söz konusu ayda kurulan şirket ve kooperatiflerin yüzde 86,4'ünü limitet şirketler, yüzde 12,3'ünü anonim şirketler, yüzde 1,3'ünü ise kooperatifler oluşturdu. Şirket ve kooperatiflerin yüzde 41,1'i İstanbul'da, yüzde 8,8'i Ankara'da, yüzde 6,6'sı İzmir'de kuruldu.

Eylülde tüm illerde şirket kuruluşu gerçekleşti.

Geçen ay kurulan şirket ve kooperatiflerin 4 bin 526'sı ticaret, 1889'u imalat ve 1598'i inşaat sektöründe yer aldı. Kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin 1051'i toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 631'i inşaat, 279'u imalat sektöründe faaliyet göstermek üzere çalışmalarına başladı.

Eylülde kapanan şirket ve kooperatiflerin 654'ünün toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 291'inin imalat, 237'sinin inşaat sektöründe faaliyet gösterdiği belirlendi.

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Kapanan gerçek kişi ticari işletmelerinden 663'ünün toptan ve perakende ticaret motorlu taşıtların ve motosikletlerin onarımı, 249'unun inşaat, 158'inin imalat sektöründe faaliyette bulunduğu kayıtlara geçti.

Eylülde 167 kooperatif kurulurken bunların 107'si konut yapı, 31'i işletme kooperatifi, 10'u tarımsal kalkınma kooperatifi olarak işbaşı yaptı.

Yabancı ortak sermayeli şirketler

Geçen ay kurulan 1928 yabancı ortak sermayeli şirketin 135'i Rusya ve 129'u İran ortaklı oldu.

İşbaşı yapan yabancı ortak sermayeli şirketlerin 210'u anonim, 1718'i limitet şirket statüsünde faaliyet gösteriyor.

Bu yıl kurulan şirketlerin 2 bin 298'i belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki toptan ticaret, 805'i gayrimenkul acenteleri, 708'i işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri sektöründe çalıştı.

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Kurulan yabancı ortak sermayeli şirketlerin toplam sermayelerinin yüzde 80,7'sini yabancı sermayeli ortak payı oluşturdu.

9 ayda 100 bine yakın şirket kuruldu

Türkiye'de bu yılın ocak-eylül döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,9 artışla 99 bin 583'e çıktı. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 62,7 artışla 15 bin 247'ye yükseldi.