Ekonomi Faizler düşünce vatandaş sıfır araca yöneldi
OTOMOTİV

Faizler düşünce vatandaş sıfır araca yöneldi

Sıfır otomobillerde kredi faizlerinin düşmesi, 2. el oto piyasasını olumsuz etkiledi. 2. El Otomobilciler Sitesinde her hafta cumartesi günleri kurulan otomobil pazarında çok sayıda araba satışa sunuluyor. Vatandaşlar en fazla ufak, otomatik, 50 ile 70 bin TL arasındaki araçları tercih ediyor

Haber Merkezi İHA
Otomobil piyasasında 35 ile 70 bin TL arasındaki arabalar daha çok alıcı buluyor.
Otomobil piyasasında 35 ile 70 bin TL arasındaki arabalar daha çok alıcı buluyor.

Kredi faizlerinin düşmesinin sıfır otomobile olan ilgiyi artırdığını belirten 2. El Otomobilciler Derneği Başkanı İbrahim Kınık, "Sıfır otomobillerde kredi faizlerin düşmesi insanları sıfır otomobillere yönlendirdi.

İnsanlara sıfır arabalar biraz daha cazip geliyor. Buna oranla pazarda sıfıra yakın arabalar daha çok satılıyor.

Pazarda ufak otomatik 50 ile 70 bin TL arasında 2. el arabalar daha çok tercih ediliyor" dedi.

Otomobil pazarının cumartesiye alınması

Samsun’da eski zamanlarda pazar günleri kurulan ikinci el pazarı son 3 yıldır artık cumartesi günleri kuruluyor. Otomobil pazarının cumartesi günleri olmasının satışlarda hiçbir şekilde olumsuz etkilemediğini belirten Kınık, "Arkadaşlar arası görüşmemiz sonucunda haftanın 7 günü burada olmamızdan dolayı bir günümüz olsun istedik. Pazar günleri tatilimiz olsun istedik. Bu değişikliğin satışlara olumsuz bir etkisi olmadı" şeklinde konuştu.

İkinci el oto pazarı.

Olumsuz etkiledi

Galeri sahibi Ali Özbay ise sıfır araçlara yapılan kredi faiz indiriminin ikinci el oto piyasasını olumsuz etkilediğini ifade ederek, “Şu anda insanlar bir kararsızlık içinde. İnternet sitelerinde satılık araçlar yayınlanıyor fakat doğru fiyatlar değil. Fiyatlar abartılarak yazılıyor. Bu durum da piyasayı olumsuz etkiliyor. Otomobil piyasasında 35 ile 70 bin TL arasındaki arabalar daha çok alıcı buluyor” diye konuştu.

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