FED kritik faiz kararını açıkladı

Altın fiyatları haftanın ikinci gününde hareketlendi. Kapalıçarşı altın fiyatları anlık grafiği değişebiliyor. Fed faiz kararı bugün açıklanacak. Fed'in son kez faizi sabit tutacağı tahmin edilirken, piyasalardaki bu beklenti, altın piyasasını hareketlendirdi. Hamas lideri Haniye'nin de İran'da suikast sonucu şehit edilmesi piyasaları diken üstüne getirdi. Güncel altın fiyatlarını takip eden yatırımcı, güncel altın fiyatı bugün ne kadar? Altın yükseldi mi? sorularına cevap arıyor. Peki, gram altın ne kadar oldu? 31 Temmuz 2024 Çarşamba çeyrek altın kaç TL’den satılıyor? Altın alınmalı mı satılmalı mı, altın fiyatı düşecek mi yükselecek mi? İşte, altın fiyatlarında son durum.