Ekonomi FEDin Mart ayı faiz kararı toplantısı bekleniyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

FED'in Mart ayı faiz kararı toplantısı bekleniyor

Rusya ve Ukrayna arasında savaş sürerken piyasaların gözü FED'in Mart ayı faiz kararını vereceği toplantıya çevrildi. ABD Merkez Bankası yılın ilk toplantısında oranlarda değişikliğe gidilmedi ve faizler sabit tutuldu.

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Haber Merkezi Diğer
FED toplantısı nedir, ne zaman yapılacak? FED faiz artıracak mı? FED faiz kararı piyasaya etkisi, altın ne kadar olur, dolar ne kadar olur?
​FED'in Mart ayı için faiz kararı bekleniyor.

ABD Merkez Bankası başkanı Jerome Powell, FED'in faizi bu yıl üç kez yükseltebileceğini belirtti. Buna rağmen Emtia oranlarındaki hızlı yükseliş piyasalarda belirsizliği de beraberinde getirdi.

FED başkanı Powell, Mart ayının faiz yükseltmek için uygun bir ay olduğunu belirtmiş ancak Rusya ile Ukrayna savaşının piyasalar için öngörülmeyeni sürdürdüğünü ifade etti.

Savaşın etkisiyle oluşan piyasa koşullarından dolayı 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleşmesi beklenen FED toplantısında 50 baz puan artırılmaya gidilmesi ihtimali yüzde 60 oranının altında kaldı.

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