FED'in Mart ayı faiz kararı toplantısı bekleniyor

ABD Merkez Bankası başkanı Jerome Powell, FED'in faizi bu yıl üç kez yükseltebileceğini belirtti. Buna rağmen Emtia oranlarındaki hızlı yükseliş piyasalarda belirsizliği de beraberinde getirdi.

FED başkanı Powell, Mart ayının faiz yükseltmek için uygun bir ay olduğunu belirtmiş ancak Rusya ile Ukrayna savaşının piyasalar için öngörülmeyeni sürdürdüğünü ifade etti.

Savaşın etkisiyle oluşan piyasa koşullarından dolayı 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleşmesi beklenen FED toplantısında 50 baz puan artırılmaya gidilmesi ihtimali yüzde 60 oranının altında kaldı.

ÖZGÜN FED faiz kararı ne zaman açıklanacak: 2022 FED toplantısı ne zaman?