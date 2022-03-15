2022 FED faiz toplantısı ne zaman, faiz kararı açıklanacak mı: FED'in faiz kararı ve beklentisi nedir?

ABD'nin merkez bankası olan FED'in faiz kararı için geri sayım bugün bitti. En yüksek enflasyon verilerinin açıklanmasının akabinde tüm gözler FED'in gerçekleştireceği faiz kararına çevrildi. Toplantıdan ne gibi bir karar çıkacağı merak ediliyor. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak, 2022 FED toplantısı ne zaman gerçekleşecek? İşte bütün detaylar.

FED TOPLANTISI NE ZAMAN: FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz toplantısının 15-16 Mart tarihinde gerçekleştirileceği belirtilmişti.

Üçüncü faiz toplantısı ise 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

FED FAİZ KARARI

ABD Merkez Bankası başkanı Powell, FED faizinin bu yıl üç kez yükseltileceğinin altı çizmişti. Emtia fiyatlarındaki hızlı yükseliş, para politikalarına yönelik belirsizlikleri de beraberinde getirdi. Tahvil piyasasında geçen hafta yüzde 90'ı aşan ABD Merkez Bankası'nın FED mart ayında 50 baz puanlık faiz artırımına gitme ihtimali yüzde 60'ın altına indi.

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Yetkililerin merkez bankasının gösterge faiz oranı hedef aralığını çeyrek puan artırarak %0,25 ila %0,50'ye yükseltmeleri bekleniyor. Bu, FED'in 2018'den bu yana yaptığı ilk zam olacak.

FED FAİZ BEKLENTİSİ

Fed'in 16 Mart'ta yapılacak para politikası toplantısında gecelik gösterge faizini çeyrek puan artırması bekleniyor.

FED FAİZİNDE YÜKSELİŞ OLACAK MI?

Powell, mart ayında faiz artırımının uygun olduğunu ancak Ukrayna-Rusya krizinin ekonomik görünüm için belirsizlik oluşturduğunu dile getirdi.

ABD Temsilciler Meclisi'nin Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki sunumu yayınlanan Powell, istihdam piyasasının güçlü olduğunu ancak enflasyonun hedefin oldukça üzerinde seyrettiğini ifade etti.

Ukrayna savaşı öncesinde piyasanın Fed'den 50 baz puanlık faiz artışı beklentileri artmıştı ancak savaşla birlikte faiz politikasına ilişkin beklentiler değişmeye başladı.

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ABD'de tüketici enflasyonu, ocakta yüzde 7,5 ile 40 yılın zirvesine çıkmıştı. Fed'in federal fonlama faizi ise yüzde 0-0,25 aralığında bulunuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD'deki yüksek enflasyonu, Ukrayna'daki savaşın oluşturduğu yeni riskler karşısında değerlendirerek, Fed'in Mart'ta yapılacak toplantısında faiz oranlarını "dikkatlice" yükseltmeye başlayacağını, ancak enflasyonun beklenen süre içerisinde düşmemesi durumunda daha agresif hamlelerde bulunmaya hazır olacağını söylemişti.

FED FAİZ KARARI 2022 TAKVİMİ

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

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