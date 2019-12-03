FESPA Eurasia 2019 Perşembe günü kapılarını açıyor

Dijital baskı sektörünün lideri Lidya Grup, fuarda gövde gösterisi yapmaya hazır. Teknolojisiyle dünya devleri arasında yer alan Xerox, Epson ve EFI markalarının Türkiye distribütörü olan Lidya Grup, fuarda kendi markası olan “SUTEC Dijital Baskı Makineleri”nin lansmanını yapacak. Lidya Grup, salon 10 stant C40 ve D40’da bulunan iki ayrı standında, Xerox, Epson, EFI ve SUTEC markalarından 20’ye yakın star dijital baskı makinesini sergileyecek.

FESPA Eurasia 2019’a, Xerox, Epson, EFI ve SUTEC markaları ile katılacaklarını belirten Lidya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Öz, temsil ettikleri markalar ile fuarda teknoloji şovu yapacaklarını kaydetti.

Geçtiğimiz dönemlerde ötelenen yatırımların bu yılın son çeyreğinde yeniden start aldığını anlatan Lidya Grup Başkanı Bekir Öz, konuşmasına şöyle devam etti:

“Son dönemlerde, faizlerin yatırım yapmaya elverişli noktaya gelmesi, kurun stabil olması, piyasalardaki yatırım yapma iştahı gibi birçok unsurun neticesinde, bu yılın son çeyreğinden itibaren pazarda yeniden bir hareketlenme yaşanmaya başladı ve yatırımlar yapılmaya devam ediyor. 2020 yılında, yatırımların artarak sürmesini ve pazarın büyümesini bekliyoruz. FESPA Eurasia 2019 fuarında, ilk kez lansmanını yapacağımız kendi markamız olan SUTEC dijital baskı makineleri için ayrı bir stand hazırladık. Promosyon malzemelerine baskı alanında, SUTEC markasının pazar lideri olmasını hedefliyoruz. Fuardaki diğer standımızda, Türkiye distribütörü olduğumuz Xerox, Epson ve EFI markalarının makinelerini sergiliyoruz. Fuara özel yapacağımız kampanyalarımıza, yoğun bir ilgi ve talep bekliyoruz” diye konuştu.

Farklı teknolojiye sahip olan 4 marka, Lidya Grup çatısı altında birleşti

Dijital baskı sektöründe, farklı teknolojiye sahip olan 4 dijital baskı makinesi markası, Lidya Grup çatısı altında birleşti. Lidya Grup’un temsil ettiği markaları inceleyelim. Xerox’un pazara sunduğu çözümler, A4 bazlı tabaka baskıdan, bobin endüstriyel üretim baskıya kadar, farklı gramajlardaki kağıt üzerine baskı çözümleridir. Epson tarafında, büyük format CAD baskıdan poster baskıya, iç mekandan dış mekana kadar baskı yapabilme teknolojisi mevcuttur. Endüstriyel reklamcılığa ve üretim sanayisine hitap eden EFI, iddialı UV teknolojisine sahiptir ve kullanıcı tercihleri değerlendirildiğinde, maliyet-fayda-kesintisiz hizmet olguları ile ön plana çıkmaktadır. Piyasanın promosyon talepleri doğrultusunda ve copy shop’ların ihtiyaçları göz önüne alınarak tasarlanıp üretilen Lidya Grup’un kendi markası olan SUTEC dijital baskı makineleri sayesinde, 10 cm kalınlığa kadar ahşap, cam, metal, plastik gibi birçok farklı malzemenin üzerine baskı yapılmasına imkan sağlanmaktadır. SUTEC dijital baskı makineleri, copy shop’lar ve reklam pazarı için çözüm noktası olmaktadır.

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