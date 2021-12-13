Ekonomi Finansal tetikçiler devrede Döviz manipülasyonu ile muhalefete destek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Finansal tetikçiler devrede: Döviz manipülasyonu ile muhalefete destek

Türkiye yeni güne, bir kez daha döviz kurunda yaşanan sağlıksız fiyat oluşumlarıyla uyandı. Merkez Bankası, manipülasyonları engellemek maksadıyla piyasaya satım yönünde, yakın dönemde dördüncü defa doğrudan müdahalede bulundu. Gelişmeler, her fırsatta iktidarı hedef alan ve Türkiye ekonomisini diz çöktürmeye yönelik kasıtlı hamlelere, 'son günlerde muhalefette yaşanan krizleri unutturmak için' bir yenisinin daha eklendiğini akıllara getirdi. İBB'de yaşanan 'terör iltisaklı personel' skandalı ve HDP'nin İstanbul'da terör propagandalarına sahne olan kongresi, bugün gerçekleştirilen manipülasyonu daha da ön plana çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Finansal tetikçiler devrede: Döviz manipülasyonu ile muhalefete destek
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Gün içerisinde açıklanan cari işlemler hesabına göre; Türkiye, ekim ayında 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi. Ekonominin pozitif ivme yakaladığı günde, Türkiye ekonomisine diz çöktürmeye yönelik kasıtlı hamlelere bir yenisi daha eklendi.

Dolar, serbest piyasalarda haftayı 13.84 liradan, Euro ise 15.64 seviyesinden açtı.

Cari denge işlemlerinin kamuoyuna duyurulmasının ardından Dolar 14.25, Euro ise 16.45 seviyelerine çıktı.

Cari denge ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi
EKONOMİ
Cari denge ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi

Gelişme sonrası Merkez Bankası'ndan döviz fiyatlarına sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle dördüncü kez müdahale geldi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.

Merkez Bankası'ndan dövize yeni müdahale: 'Sağlıksız fiyat oluşumu nedeniyle piyasaya müdahale edilmektedir'
EKONOMİ
Merkez Bankası'ndan dövize yeni müdahale: 'Sağlıksız fiyat oluşumu nedeniyle piyasaya müdahale edilmektedir'

Peş peşe yaşanan gelişmeler, başta döviz ve faiz olmak üzere Türkiye'de yaşanan sert ekonomik hareketin, aslında 'ekonomik saldırı' olduğunu bir kez daha teyit etti.

Her fırsatta iktidarı hedef alan ve Türkiye ekonomisini diz çöktürmeye yönelik kasıtlı hamlelere, 'son günlerde muhalefette yaşanan krizleri unutturmak için' bir yenisinin daha eklendiğini akıllara getirdi.

'MUHALEFETTE KRİZ' GÜNDEMİNE EKONOMİK MANİPÜLASYON

Geride kalan gün, İstanbul'da düzenlenen HDP kongresinde, terörist başı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atıldı. Salonu dolduran HDP'liler hep bir ağızdan PKK marşı söyleyerek ant içti. Skandal gelişme sonrası Terörle Mücadele Daire Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

HDP İstanbul Kongresi'nde 'Öcalan' sloganları: PKK marşı okuyup ant içtiler
GÜNDEM
HDP İstanbul Kongresi'nde 'Öcalan' sloganları: PKK marşı okuyup ant içtiler

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne atanan terör iltisaklı yüzlerce kişi ile HDP kongresinde yaşanan skandalların konuşulmasının beklendiği günde, gündem bir anda 'döviz kurlarına' çevrildi.

Dağ kadrosundan İBB kadrosuna: İşte işe alınan PKK'lılar
GÜNDEM
Dağ kadrosundan İBB kadrosuna: İşte işe alınan PKK'lılar

Her fırsatta HDP ile yapılan 'gizli' ittifakın konuşulmasını ve kendilerine gelecek eleştirilere bir şekilde kulak tıkamayı hedefleyen muhalefet kanadı, yaşanan skandalları birkaç cümleyle geçiştirdi.

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, HDP kongresinde yaşananlar için, "Bu hiçbir şekilde kabul edilemez, yanlıştır." derken İBB'de yaşanan 'terör iltisaklı atama' skandallarına ilişkin ise, "Ortaya konan belge yok. İpe sapa gelmez iddialar var. Kimse boş atıp dolu tutturmaya kalmasın." ifadelerini kullandı.

PKK bağlantılı kişilerin İBB’de işe alınmasına CHP’den yorum: İpe sapa gelmez iddialar
GÜNDEM
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