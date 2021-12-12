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İSTANBUL

Dağ kadrosundan İBB kadrosuna: İşte işe alınan PKK'lılar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB’de terör bağlantılı 557 kişinin işe alındığını açıklamıştı. Bu isimlerden bazıları şunlar: Ömer Keleş: 2013’te PKK’nın dağ kadrosuna katıldı. 2017’de yakalandı. Mustafa Kılıç: PKK’nın dağ kadrosundaydı. Nurettin Kaya: KCK’daki faaliyetlerinden dolayı 2012’de tutuklandı. Emrullah Ataman: 2015 yılında Ağrı’dan PKK’ya katıldı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Dağ kadrosundan İBB kadrosuna: İşte işe alınan PKKlılar
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra belediye kadrosunu PKK’lılarla doldurdu.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyeyi PKK’lılarla doldurdu.

İBB Başkanı İmamoğlu, göreve gelir gelmez ilk iş olarak AK Parti döneminde belediyede çalışan 13 bin 312 emekçiyi işten çıkarmıştı. Ardından ise belediyeye yaklaşık 33 bin işçi alımı yapmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM’deki bütçe görüşmelerinde yaptığı açıklamada, İmamoğlu döneminde belediyeye alınan kişilerden bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğuna dikkat çekmişti.

2013’TE ÖRGÜTE KATILMIŞ

Terör örgütleriyle bağlantılı olduğu belirtilen isimlerden bazılarına ulaşıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin iştirak şirketlerinden İstanbul Ağaç Peyzaj Eğitim Hizmetleri ve Hayvanat Bahçesi İşletmeciliği San. Tic. A.Ş.’de çalışan bu isimlerin bazılarının geçmişte PKK’nın dağ kadrosunda faaliyet gösterdikleri belirlendi. İşte PKK’nın dağ kadrosundan İBB kadrosuna geçen o çalışanlar:

- Ömer Keleş: 2013’de PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet göstermek üzere dağ kadrosuna katıldı. 2017’de güvenlik güçlerince yakalandı. Örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katıldı.

İmamoğlu’nun işe aldığı bazı kişilerin, örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği ve güvenlik güçlerince yakalandığı öğrenildi.
İmamoğlu’nun işe aldığı bazı kişilerin, örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği ve güvenlik güçlerince yakalandığı öğrenildi.

ÖRGÜTLE BAĞLANTILILAR

- Mustafa Kılıç: 2013’de PKK/KCK içerisinde faaliyet göstermek üzere dağ kadrosuna katıldı. Örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katıldığı tespit edildi.

- Nurettin Kaya: KCK/TM içerisindeki faaliyetlerinden dolayı “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan hakkında bulunan yakalama kararına istinaden 14 Temmuz 2012’de yakalanıp tutuklandı.

- Osman Bozan: 2015’te HDP ve DBP il binası önünde düzenlenen ve “Önderliğin Özgürlüğü Özgürlüğümüzdür” şeklinde Özgür Kadın Kongresi (KJA) ibareli pankart ile teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafı bulunan dövizlerin taşındığı eyleme katıldı.

- Emrullah Ataman: 2015 yılının başında Irak’ta faaliyet göstermek üzere Ağrı Dağı’ndan PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosuna katıldığı belirlendi.

Gençlik yapılanmasında

  • Belediye iştirakı Boğaziçi Konut Hizmet Yönetimi İşletim ve Ticaret A.Ş.’de çalışan Hüdeydan Ece’nin kimlik bilgileri, 26 Ocak 2001’de Gercüş’te yapılan arazi arama-tarama sırasında örgüt sığınağında bulundu. İSPER İstanbul Personel Yönetim A.Ş’de ev cihazları teknikeri olarak çalışan Serbun Yurtsever’in ise 2014’ün başında Irak’ta faaliyet göstermek üzere PKK/KCK’nın kırsal alanına katıldığı tespit edildi. Ayrıca örgütün gençlik yapılanması içerisinde birçok illegal eyleme katıldığı tespit edildi.
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