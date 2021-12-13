Ekonomi Cari denge ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Cari denge ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi

Cari işlemler hesabı ekim ayında 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi. Bunun sonucunda 12 aylık cari açık 15 milyar 425 milyon dolar oldu.

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Haber Merkezi AA
Cari denge ekimde 3 milyar 156 milyon dolar fazla verdi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, cari işlemler hesabı, ekim ayında 3 milyar 156 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık 15 milyar 425 milyon dolar oldu.

Bu gelişmede, bir önceki yılın aynı döneminde 1 milyar 289 milyon dolar açık veren ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesinin bu ayda 146 milyon dolar fazla vermesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı net girişlerin 1 milyar 843 milyon ABD dolar artarak 3 milyar 863 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

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Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın Ekim ayında 3 milyar 106 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 7 milyar 721 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 336 milyon doları artarak 3 milyar 25 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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