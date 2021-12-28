Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısı sonrası ilk açıklama: Enflasyonla mücadele vurgusu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısını gerçekleştirdiklerini duyurdu.
Bakan Nebati, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" dedi.
"Gerekli adımlar atılacak"
Yapılan açıklamada, "Ekonomi politikalarımızın önceliklerinden birisi olan fiyat istikrarı çerçevesinde yönetilen/yönlendirilen fiyatlar vasıtasıyla bugüne kadar hayata geçirilen uygulamalar ile bundan sonraki süreçte atılacak adımlar görüşülmüştür."
Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısına ilişkin basın açıklaması
(28.12.2021) pic.twitter.com/EuGixtA5v3
Fiyat İstikrarı Komitesi'nin ilk toplantısına ilişkin basın açıklaması