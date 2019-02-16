Fiyatı düşmeyen tek sebze sivri biber

Bilecik’te her hafta merkez Hürriyet Mahallesi’nde kurulan Kapalı Pazar’daki tezgahlarda yer alan sivri biber el yakarken tanzim satış noktaları sonrası fiyatı düşmeyen tek sebze olarak göze çarpıyor. Fiyatı 15 TL’den satılan sivri bibere talep az olurken alanlar da gram gram alıyor.
Biberde fiyat düşüşünün yaşanmamasının az üretildiği için olduğunu anlatan satıcı Günay Türker, "Tanzim satış noktalarının faaliyete girmesinden sonra başta patlıcan, kabak, marulun fiyatında büyük düşüşler yaşandı. Ama fiyatı düşmeyen tek şey sivri biber oldu. Sebebi üretimin az olmasından dolayı. Sivri biber şu an toptan 12 TL’den alıyoruz. 3 TL karla satıyoruz. Fiyatı yüksek olunca vatandaşın talebi az oluyor. Alanda gram gram alıyor" dedi.
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Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hayata geçirileceğini açıkladığı tanzim satış mağazaları İstanbul ve Ankara'da pek çok noktada kuruldu. Belediyelerin aracılar olmadan sebzeyi doğrudan vatandaşa ulaştırması amacıyla oluşturulan satış yerleri ile gıda fiyatlarındaki yükselişin önüne geçilmek isteniyor.
İstanbul ve Ankara'da kurulan tanzim satış noktalarında patates ve soğan 2 TL, domates 3 TL, salatalık 4 TL, patlıcan 4.5 TL, sivri biber 6 TL, çarliston biber 6 TL, dolmalık biber 6 TL, kıl biber 6 TL ve ıspanak 4 TL'den satışa sunuldu.
Satışın ilk günü olmasına rağmen vatandaşın büyük ilgi gösterdiği ve uzun kuyrukların oluştuğu tanzim pazarlarda sabahtan öğleye kadar birçok noktada bir TIR ürünün yarısı satıldı.
Tanzim pazarları ilk günden marketlerdeki fiyatları etkiledi. Büyük market zincirleri hemen etiket mesaisine başladı.
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, tanzim satış noktalarının piyasada fiyatların düşürülmesinde etkili olduğunu belirterek, Marketlerde ve manavlarda da fiyatlarda ciddi gevşeme oldu. Belli marketler de projeye destek verdi. Özellikle patates ve soğanda 2 liradan satış yapmaya başladılar. dedi.
Vatandaşın sıkıntısını gidermek için İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 34 ilçede 50 tanzim satış noktası kurulacak. Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında İstanbul'un 50 noktasındaki çadırlarda vatandaşlara sebze meyve satışı gerçekleşecek.
İSTANBUL'DAKİ TANZİM SATIŞ NOKTALARI: 1 KAĞITHANE MEYDANI 2 MECİDİYEKÖY MEYDANI 3 AVCILAR MEYDANI 4 KADIKÖY MEYDANI 5 BAKIRKÖY MEYDANI 6 AKSARAY MEYDANI 7 EMİNÖNÜ MEYDANI 8 TAKSİM MEYDANI 9 KASIMPAŞA KIZILAY MEYDANI 10 BEYLİKDÜZÜ MEYDANI 11BAYRAMPAŞA MEYDANI 12 AĞCILAR MEYDANI 13 GÜNGÖREN MEYDANI 14 SULTANBEYLİ MEYDANI 15 SULTANGAZİ MEYDANI 16 GOP MEYDANI 17 SARIYER MEYDANI 18 BEŞİKTAŞ MEYDANI 19 ÜSKÜDAR MEYDANI 20 ŞİRİNEVLER MEYDANI 21 KARTAL MEYDANI 22 MALTEPE MEYDANI 23 PENDİK MEYDANI 24 TUZLA MEYDANI 25 SANCAKTEPE MEYDANI 26 ÜMRANİYE MEYDANI 27 ESENLER MEYDANI 28 ESENYURT MEYDANI 29 ÇEKMEKÖY MEYDANI 30 K.ÇEKMECE MEYDANI 31 ZEYTİNBURNU MEYDANI 32 BAHÇEŞEHİR 1.KISIM 33 BAŞAKŞEHİR 2.ETAP METRO ÇIKIŞI 34 BÜYÜKÇEKMECE 35 EYÜPSULTAN MEYDAN 36 ATAŞEHİR ÖRNEK MAHALLESİ 37 BEYKOZ KAVACIK MEYDAN 38 ÜSKÜDAR KİRAZLITEPE 39 FATİH KARAGÜMRÜK MEYDAN 40 BOSTANCI LUNAPARK 41 PENDİK SAHİL MEYDAN 42 HALKALI MEYDAN 43 ÜMRANİYE MEYDAN AVM OTOPARK 44 ATAŞEHİR MEYDAN 45 İSTİNYE İSPARK 46 ZEYTİNBURNU AVM 47 ALİBEYKÖY SİLAHTAR 48 HALİÇ 49 BAYRAMPAŞA YILDIRIM MAHALLESİ 50 ESENLER 100.YIL MAHALLESİ
Ankara Büyükşehir Belediyesince, 15 noktada kurulan halk sebze tanzim satış noktalarında 11 Şubat tarihinden itibaren ürünler satılmaya başlandı.
ANKARA TANZİM SATIŞ NOKTALARI: İlk etapta, Abdi İpekçi Parkı, Kızılay 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, Kurtuluş Parkı, Altındağ Ulus Metrosu çıkışı, Altındağ Siteler İtfaiye Meydanı, Hasköy Cemre Parkı, Keçiören Kuyubaşı Metrosu çıkışı, Keçiören Belediyesi önü, Pursaklar Hicret Camisi önü, Etimesgut Belediyesi karşısı, Sincan Lale Meydanı, Mamak Şafaktepe Parkı, Mamak Bostancık Caddesi, Yenimahalle Batıkent Gimsa karşısı, Gölbaşı Belediyesi karşısında olmak üzere 15 noktada halk sebze tanzim satış noktası kuruldu.
2 KİLOLUK KOTA: İlk tanzim satış noktasında patates ve soğan 3 liradan, portakal 2, elma 2,5 liradan satılırken, biber 7, salatalık ve domates 3,5 liradan alıcı buluyor. Satışlar belediye koordinasyonunda mahallelerde seyyar olarak gerçekleştirilirken iki kiloluk kota uygulanıyor.
TANZİM SATIŞ NEDİR? Tanzim etmek düzene koymayı veya düzen getirmeyi vurgular. Tanzim satmak ise kamu kurumlarının piyasaya müdahale şeklidir. Belediyeler ve halka hizmet amaçlı çalışan kamu kurumlarının halkın iyiliğine piyasaya ucuz ürün sunmasıdır.
İlk etapta Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri tarafından uygulanmaya başlanacak. Özellikle fiyatında regülasyona ihtiyaç duyulan sebze meyvelere öncelik verilecek. Hangi ürünlerin, nerelerde satılacağını büyük şehir belediyeleri duyuracak.
Tanzim satış marketlerdeki sebze meyve fiyatlarını da düşürdü
Tanzim satış noktalarındaki fiyatlar büyük market zincirlerini telaşlandırdı. Market zincirleri, yarı yarıya daha ucuz sebze-meyve fiyatları karşısında etiket değiştirme telaşına girdi. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz "Marketlerde ve manavlarda da fiyatlarda ciddi gevşeme oldu." dedi. İşte marketlerdeki fiyatlar...
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Tarihi surlarda bulunan Yamaç Kafe’deki tuvalet ziyaretçi akınına uğruyor.
Vatandaşlar aldıkları hizmetten sonra not yazıp duvara yapıştırmadan tuvaletten çıkmıyor.
Tuvalette ünlülerin fotoğrafları bulunurken, ilginç sosyal mesajlar da var.
Tuvalette kadınlar için saç düzleştirici, makyaj malzemesi ve saç kurutma makinesi de mevcut.
Benzerlerinden farklı bir konseptte hizmet veren tuvalete vatandaşlar ihtiyaç gidermek için değil meraktan görmek için giriyor.
Kafenin içinde bulunan tuvalet kafeden çok müşteri çekiyor.
Tuvalete giriş ücreti ise bir lira 40 kuruş.
Tuvaletten çıkanlar aldıkları hizmetten duydukları memnuniyeti kağıda döküp duvara asıyor.
Tuvalete girenler notları okumaktan dışarı çıkamıyor.
Tuvaletin işletmecisi Cesur Kartal, Tuvalet herkesin ihtiyacı. Tuvalette hijyen çok mühim. Biz farklı bir konseptte hizmet vermek istedik. İşin esprisine kaçtık. Müşterilerimizle diyalog kurmak istedik ve böyle bur durum ortaya çıktı. Tuvalete giren müşteriler ihtiyaçlarını giderdikten sonra notlar yazıp bunları duvarlara asıyor. Bu notlarda tuvaletten duydukları memnuniyet ve çeşitli yazılar var. Müşteriler kafeye çay içmek yerine tuvaleti görmek için geliyor. İnsanlar ihtiyaçlarını gidermek için değil de merak ettikleri için giriyorlar” dedi.
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Bu kafeye müşteriler çay içmeye değil tuvaleti görmeye geliyor
Bursa'da bir kafede bulunan tuvalet verdiği farklı hizmetler ve ilginç konseptiyle görenleri hayretler içerisinde bırakıyor.
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde 1989 yılında küçük bir köfteci dükkanı açan Orhan Çiftçi, dondurmadan esinlenerek kendilerine özel bir tatlı yapmak istedi.
Eşiyle birlikte deneme yanılma yöntemiyle sütlü tatlı üzerine yoğunlaşan Çiftçi, kendine has süt tatlısı üreterek müşterilerine sunmaya başladı.
Müşterilerin beğenilerini toplayarak gün geçtikçe daha çok ilgi gören tatlının tarifi ise 21 yıl sır gibi saklandı.
18 yıldır işletmenin mutfağında çalışan usta aşçının dahi tarifini bilmediği tatlının hikayesini anlatan, babasından görevi devralan işletmeci İrfan Çiftçi, Tatlıyı şu an babam ve ben yapıyoruz. Ustamız bile içerisinde ne oluğunu bilmiyor. Malzemesini babam ve ben hazırlıyoruz. Tarifi isteyenler oluyor ama biz tatlıyı yaptıktan sonra tarifini unutuyoruz” dedi.
Tatlının taklitlerinin de son yıllarda üretildiğini belirten Çiftçi, orijinal 'Duvalı Tatlı'yı yalnızca kendilerinin ürettiklerine dikkat çekti.
HEM DUALI HEM 'DUVALI' TATLI: Tatlıya isim vermeden önce özel süt tatlısı olarak müşterilerine ikram ettiklerini belirten Çiftçi, “Yıllar önce bir gün müşterilerimizden biri babamı tatlı yaparken gördü. Müşteri içeri girince babam ocağın altını ve kazanın kapağını kapatarak dua etmeye başladı. Öyle bir espri kaldı ve tatlının adı 'Dualı Tatlı' oldu. Ancak dua özel isim olduğu için patentini alamadık, biz de o günden sonra ‘Duvalı Tatlı’ isminin patentini alarak tatlımızı bu isimle servis etmeye başladık” ifadelerini kullandı.
GÜNDE BİN TATLI: Yalnızca kendilerine özel olan bu tatlının yoğun ilgi gördüğünü söyleyen Çiftçi, Özel çömleklerin içinde günde yaklaşık bin adet tatlı çıkarıyoruz. Bunun da yaklaşık 500 adedi kargo ile Türkiye'nin çeşitli illerine gönderiliyor. En çok İstanbul, İzmir ve Balıkesir’den sipariş alıyoruz. Kalan miktarı ise burada servis ediyoruz” diye konuştu.
Öte yandan yakın zamanda hizmete giren Bursa-İstanbul otoyolundan dolayı eski yolda kaldıklarını belirten Çiftçi, Tatlının müdavimi olan müşterilerimiz Orhangazi'ye geldiklerinde otoyoldan çıkarak dükkanımıza geliyorlar. Hem burada tatlılarını yiyor hem de paket yaptırarak yanlarına alıp yollarına devam ediyorlar dedi.
18 yıllık ustası bile tarifini bilmiyor Duvalı Tatlı
18 yıllık ustası bile tarifini bilmiyor
Bursa'da 21 yıl önce köftecilik yapan Orhan Çiftçi'nin dondurmadan esinlenip özel bir tatlı yapma arayışına girmesiyle ortaya 'Duvalı Tatlı' çıktı. İlginç ismi ve hafif lezzetiyle büyük ilgi gören tatlı günde bin adet üretilip Türkiye'nin dört bir yanına satılıyor. Tatlının tarifini ise baba-oğuldan başka 18 yıllık usta dahil kimse bilmiyor.