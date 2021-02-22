Ekonomi Ford Otosanda büyük usulsüzlük İki çalışan işten atıldı 247 milyon liralık dava açıldı
OTOMOTİV

Ford Otosan'da büyük usulsüzlük iddiası

Ford Otosan'da büyük usulsüzlük: İki çalışan işten atıldı 247 milyon liralık dava açıldı

Koç Holding bünyesindeki Türkiye'nin en büyük otomotiv üretim merkezlerinden Ford Otosan'da büyük usulsüzlük tespit edildi. Şirketten KAP'a yapılan yazılı açıklamada usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle iki çalışanın işten atıldığı belirtilirken, 247.8 milyon lira tutarında tazminat davasının da açıldığı kaydedildi.

Haber Merkezi Diğer
Foto/arşiv: Ford Otosan fabrika
Foto/arşiv: Ford Otosan fabrika

Ford Otosan, bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı yazılı açıklama ile şirketin yapılan iç denetimleri sonucu iki çalışanının usulsüzlük yaptığını tespit etti.

Şirket bu gerekçeyle birlikte ilgili kişileri işten atarak 247.8 milyon lira tutarında dava açtı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

BAYİ HESAPLARINDA USULSÜZLÜK TESPİT EDİLDİ

''Şirketimizde yürütülen iç denetim çalışmaları sonucunda; Bayi Alacaklarından Sorumlu Ekip Lideri ve bayi alacaklarını takip eden çalışanımız tarafından bayi cari hesapları ile Doğrudan Borçlanma Sistemindeki bayi limitleri üzerinde gerçekleştirilen usulsüzlükler ile bayi alacak ve risklerinin olduğundan farklı gösterilerek suistimal yapıldığı tespit edilmiş olup, konuyla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir.

Ford Otosan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yazılı açıklama yaptı.

247 MİLYON LİRALIK DAVA AÇILDI

Bu kapsamda, söz konusu kişiler hakkında güveni kötüye kullanma nedeniyle suç duyurusunda bulunulmuş, ilgili kişilerin iş sözleşmeleri feshedilmiş ve şu ana kadar tespit edilen alacak riski tutarı olan 247,8 Milyon TL tutarında (fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydıyla) tazminat davası açılmıştır.

GERÇEK DURUMU YANSITMIYOR

Söz konusu usulsüzlüklere konu ticari alacaklar finansal raporlarımıza yansımış olmakla birlikte, alacak yaşlandırma tablolarının gerçek durumu yansıtmadığı anlaşılmış olup, konunun finansal raporlarımız üzerindeki nihai etkisi üzerindeki çalışmalarımız devam etmektedir. Konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.''

Ford Otosan’dan 20,5 milyar liralık dev yatırım
EKONOMİ
Ford Otosan’dan 20,5 milyar liralık dev yatırım

Koç Holding bünyesindeki

Abone Ol Google News
1,5 ayda yaptılar

1,5 ayda yaptılar

'Kaplumbike' 50 kilometre hıza ulaşabiliyor.
TIRların çarpmadığı yer kalmadı

'TIR'ların çarpmadığı yer kalmadı'

Navigasyonun yönlendirdiği sokakta vatandaşlar tepkili.
Erol Mütercimler imam hatip mezunlarına yönelik sözleri nedeniyle ikinci kez hakim karşısında

Türkiye'de üretildi!

Türkiye'de üretildi!

Beyoğlu yeni araçlar ile 'Kademe' atladı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi hazırlıklar başladı.

​Şehadetinin 56. yılında yeni delillere ulaşıldı.

Yunanistan'da<br>Türkiye korkusu

Yunanistan'da
Türkiye korkusu

Savaş uçağı, denizaltı ve İHA alacaklar.
18 mahallede<br>PKK operasyonu

18 mahallede
PKK operasyonu

Bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Okullar hibrit eğitimle başlayabilir

Okullar hibrit eğitimle başlayabilir

Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den yüz yüze eğitim açıklaması.
'Diyarbakır'ın astronomu'ndan acı haber

'Diyarbakır'ın astronomu'ndan acı haber

​Çalışmalarıyla NASA'dan teşekkür mektubu almıştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.