Almanya'daki 3 bin Türk işçini sevindiren karar

Bazı ülkelerde akaryakıt motorlu araç satışının yasaklanmasına yönelik adımlar atılırken, karbondioksit emisyon hedeflerine ulaşmaya çalışan ABD'li otomobil üreticisi Ford Motor Avrupa'da satacağı tüm otomobillerin 2030 yılına kadar tamamen elektrikli olacağını açıkladı.

Şirket elektrikli araç üretimi için kuracağı Ar-Ge merkezinin Almanya'nın Köln kentinde olacağını duyurması sonrası, karar binlerce Türk gurbetçinin yaşadığı kentte sevinçle karşılandı.

Köln'deki fabrikada çalışan Türk gurbetçiler karardan memnun olduklarını söyledi. Şirket, söz konusu tercihi Köln’deki fabrikadan yana yapması, kentteki 3 bin Türk işçinin bulunduğu fabrikada bayram havası yarattı.

EKONOMİ Ocak ayının en fazla satılan otomotiv markaları belli oldu

"3 BİN İŞÇİ GELECEĞİNİ GARANTİLEDİ"

Köln’deki Ford fabrikasında teknisyen olarak görev yapan Ertuğrul Demirel, “Uzun zamandır şirketin fabrikasında çalışıyorum. Elektrikli araç kararının Köln’de verilmiş olması hepimizi sevindirdi. İnşallah bu yatırımların devamı gelir diye düşünüyoruz. Hep böyle bir umudumuz vardı. Bundan sonraki nesillerimiz için de ekmek kapımız açık kalacak. Şirket yönetimine de teşekkür ediyoruz. Buradan şirkete teşekkür ediyoruz" dedi.

REKLAM

Aynı fabrikada işçi olarak çalışan Rahmi Yeni de “40 yıldır bu işletmede çalışmaktayım. Bunun 30 yılı işçi temsilciliği ile geçti. Elektrikli arabanın Köln’e gelmesi sevindirici. Ford Köln, binlerce ailenin ekmek kapısıdır. Bu işletme için doğru bir karar verildiği açıkça ortadadır. Bu kararın alınmasında emeği geçen herkese buradan teşekkür etmek gerekir. 3 bin işçi geleceğini garantilemiş oldu" ifadelerini kullandı.

“KARARDAN DOLAYI ÇOK SEVİNÇLİYİZ”

Amerikan otomobil şirketinin elektrikli araç üretimi ve geliştirilmesi konusunda Avrupa ülkelerinde bulunan fabrikaları içerisinde Köln'ü tercih etmesine ilişkin konuşan Ford fabrikası çalışanı Metin Şirin, “Şirketin yönetim kurulu açıklamış olduğu elektrikli modellerle alakalı karar bizleri çok sevindirdi.Çünkü son birkaç yıldan beri iş arkadaşlarımız arasında ciddi bir gelecek sıkıntısı, gelecek endişesi vardı. Genel olarak otomobil sektöründe Avrupa’da yaşanan sıkıntıları biliyoruz. Bugün yapılan açıklamayla beraber Köln’de Ford fabrikalarına yaklaşık 1 milyar doların üzerinde bir yatırım yapılıyor. Dolayısıyla şirket Avrupa'da elektrikli ilk otomobilini Köln’de üretecek. Köln’deki Ford Ar-Ge merkezi Avrupa’daki elektrikli arabaların araştırma ve geliştirme merkezi olacak. 1960'dan beri Türk aile ve işçileri bu şirketten geçimini sağlamaya devam ediyor. 1980’li yıllarda yaklaşık 12 bin vatandaşımız burada çalışıyordu. O gün bugündür, on binlerce vatandaşımız ekmek parasını buradan kazandı."

REKLAM