Fransız hükümetinden beklenen onay çıktı: Fiat ve Peugeot birleşti PSA Group, Fiat Chrysler Automobiles NV ile birleşme planları için Fransız hükümetinin onayını aldı. PSA ile Fiat arasındaki anlaşmaya göre birleşme ile ortaya çıkacak şirketin genel merkezi Hollanda'da olacak.

Haber Merkezi 17 Aralık 2019, 08:40 Son Güncelleme: 17 Aralık 2019, 08:46 Diğer