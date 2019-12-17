Ekonomi Fransız hükümetinden beklenen onay çıktı Fiat ve Peugeot birleşti
OTOMOTİV

Fransız hükümetinden beklenen onay çıktı: Fiat ve Peugeot birleşti

PSA Group, Fiat Chrysler Automobiles NV ile birleşme planları için Fransız hükümetinin onayını aldı. PSA ile Fiat arasındaki anlaşmaya göre birleşme ile ortaya çıkacak şirketin genel merkezi Hollanda'da olacak.

Haber Merkezi Diğer
PSA Group, Fiat Chrysler Automobiles birleşti.
PSA Group, Fiat Chrysler Automobiles birleşti.

Fransız hükümeti halihazırda PSA Group'un hisselerinin yüzde 12'sini elinde tutuyor ve Yönetim Kurulu'nda temsil ediliyor.

CITIA.M. haber sitesinin haberine göre, Fransız hükümeti, Salı günü yapılacak PSA Yönetim Kurulu'nun, Ekim ayında açıklanan birleşme anlaşmasındaki küçük değişiklikleri ele alacağı toplantısında Fiat ile birleşme planına desteğini resmileştirecek.

Fiat-Peugeot birleşmesi ile dünyanın dördüncü büyük araç üreticisi konumunda olmuş oldu.
PSA ile Fiat arasındaki anlaşmaya göre birleşme ile ortaya çıkacak Şirket'in genel merkezi Hollanda'da olacak.

PSA CEO'su Carlosb Tavares, bu yeni Şirket'in de CEO'su olacak. Fiat Chrysler Başkanı John Elkann da yeni Şirket'in başkanı olarak görev yapacak.

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Fiat-Peugeot birleşmesi ile dünyanın dördüncü büyük araç üreticisi konumunda olmuş oldu.

Fransız hükümeti halihazırda PSA Group'un hisselerinin yüzde 12'sini elinde tutuyor.

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