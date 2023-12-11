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Ekonomi

Gabar'dan yeni rekor: Günlük 100 bin varil petrol hedefine hızla koşuluyor

Şırnak Gabar Dağı bölgesindeki petrol sahasında petrol çıkarma çalışmaları aralıksız devam ediyor. 96 milyar dolarlık keşif için tankerlerin biri gidip diğeri gelirken bölgeden yeni bir rekor haberi daha geldi. Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretimine ulaşıldı.

Kenan Biter
Kenan Biter
15:19 - 11/12/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Şırnak Gabar Dağı’nda yapılan sismik ve sondaj çalışmaları sonrası her gün yeni bir rezerv keşfediliyor.


"Şehit Esma Çevik Petrol Sahasında" toplam 36 petrol kuyusu açıldı, 23 tanesinde petrol üretimi yapılırken, 14 tanesinde ise sondaj çalışması devam ediyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ise (TPAO), Gabar'daki son verileri paylaşarak günlük petrol üretiminin 30 bin varille rekor kırdığını açıkladı.



Gabar'da 30 bin varillik rekor üretim


TPAO'nun X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gabar'da rekor üretim. Günlük 30 bin varil petrol." ifadesi yer aldı.

Paylaşımda, "Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız toplam 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretime ulaştık. 2023 sonu hedefimiz günlük 35 bin varil petrol, 2024 sonu hedefimiz günlük 100 bin varil petrol. Bu başarı, ülkemizin enerji bağımsızlığına doğru attığımız sağlam adımların bir yansımasıdır. Gururla paylaşıyoruz." denildi.



Türkiye’nin günlük ihtiyacının yüzde 10’u tek başına Gabar’dan karşılanacak


Türkiye’nin günlük petrol tüketimi 1 milyon varil dolayında. 2017’deki resmi verilere göre yerli imkanlarla çıkarılan petrol miktarı günlük 35 bin varilken, günümüzde bu rakam 70 bin varilin üzerine çıkmış durumda.


Gabar’daki keşfin ardından katlanan yerli ve milli petrolün neredeyse yarısına yakını buradan temin ediliyor. TPAO’nun açıkladığı resmi verilere göre Gabar’dan çıkarılan petrol Türkiye’nin günlük ihityacının yüzde 2,5’ine denk geliyor.



Hedeflenen varil miktarı gerçekleşirse yılsonuna kadar Türkiye’nin ihtiyacının yüzde 3,5’i Gabar’dan temin edilecek duruma gelecek. 2024’te ise 100 bin varil hedefine ulaşılması halinde Türkiye’nin günlük ihtiyacının yüzde 10’u tek başına Gabar’dan karşılanacak.







#GABAR
#petrol
#Rezerv
#Şehit Esma Çevik
#Şehit Aybüke Yalçın
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