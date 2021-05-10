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Ekonomi Gelir İdaresinden mükelleflere 56 milyona yakın SMS
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gelir İdaresi'nden mükelleflere 56 milyona yakın SMS

Gelir İdaresi Başkanlığı, mükellefleri 2020 yılında e-tebligat, sanal POS, iş takibi, e-sınav, interaktif, kamu alacakları tahsili konularında toplam 55 milyon 866 bin 331 SMS ile bilgilendirdi- Vergi konularında danışmanlık ve bilgi almak isteyen mükelleflerden Vergi İletişim Merkezi'ne 890 binden fazla çağrı geldi

Haber Merkezi AA
Gelir İdaresinden mükelleflere 56 milyona yakın SMS
Foto/arşiv

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) geçen yıl mükelleflere e-tebligat, sanal POS, iş takibi, e-sınav, interaktif, kamu alacakları tahsili konularında toplam 55 milyon 866 bin 331 SMS gönderdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerin ihtiyaç, talep ve beklentilerinin belirlenmesi, işlemlerini hızlı ve güvenli bir şekilde yapabilecekleri hizmet kanallarının geliştirilmesi ve toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yoluyla vergiye gönüllü uyumun ve vergi bilincinin artırılmasını hedefliyor.

Bu kapsamda, Vergi İletişim Merkezi (VİMER), mükelleflerin vergiye ilişkin konularda güncel ve doğru bilgiye telefon aracılığıyla ulaşmalarını sağlamak amacıyla hizmet veriyor.

VİMER tarafından “danışmanlık” hizmetinin yanı sıra telefonla ve internet ortamında ihbar bildirimlerinin alınması, borç sorgulama, borç bildirim hizmeti, e-beyanname teknik destek hizmeti, mükellef geri bildirim sistemi, motorlu taşıtlar vergisi plaka tescil tarihi sorgulama, İngilizce e-posta yanıt sistemi, gayrimenkul sermaye iradı beyannamesine ilişkin randevu taleplerini alma gibi hizmetler de sağlanıyor.

  • Bu kapsamda 2020'de VİMER tarafından 890 bin 743 çağrı yanıtlanırken, 31 Aralık 2020 itibarıyla gelen toplam çağrı sayısı 8 milyon 25 bin 105’e ulaştı.

Mükelleflere ait veriler otomatik bildirimle iletiliyor

GİB'in Kısa Mesaj Bilgilendirme Servisi (KMBS) ile de mükelleflere ait veriler otomatik bildirimle iletiliyor veya kullanıcıların sorgulama yaparak cevap almasına imkan sağlanıyor.

Vergi borcu bulunan mükellefler, 1189 kısa mesaj bilgilendirme servisini kullanarak GSM operatörleri aracılığıyla vergi dairelerine olan borçlarına ilişkin bilgileri isteyebiliyor.

Ayrıca, Başkanlıkça mükelleflerin vergi mevzuatından doğan hakları ve ödevleri konusunda tam, doğru, zamanında ve eksiksiz olarak bilgilendirilmesi, GİB tarafından belirlenen sürekli ve geçici yükümlülükler nedeniyle vadesi geçmiş vergi borcu bulunan mükelleflere ilişkin cebri tahsilat aşamasına geçmeden önce son kez bilgilendirme yapılması, e-tebligat sisteminden gönderilen belgelere ilişkin bilgilendirmede bulunulması amacıyla mükelleflere SMS gönderiliyor.

Bu çerçevede 2020 yılında e-tebligat, sanal POS, iş takibi, e-sınav, interaktif, Kamu Alacakları Tahsil Projesi (KATP), Bilgilendirme, Kurumsal Elektronik Tebligat Sistemleri Projesi (KETSİS) kapsamında toplam 55 milyon 866 bin 331 SMS gönderildi.

Mobil uygulamaya 1 milyon 667 bin 745 kullanıcı kayıtlı

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasında yer alan hizmetlerden bazılarının mobil cihazlardan erişilebilirliğini sağlayan GİB İnteraktif Vergi Dairesi Mobil Uygulaması ile de kullanıcılara, vergi haberleri, vergi takvimi, vergi mevzuatı, rehberler ve broşürler, yararlı bilgiler, sıkça sorulan soru ve cevaplar, en yakın vergi dairelerini harita üzerinde görüntüleme, istenilen vergi dairesi için yol tarifi ve tüm vergi dairelerinin listesine ulaşabilmelerini sağlayan hizmetler sunuluyor.

Bu kapsamda, 31 Aralık 2020 itibarıyla GİB İnteraktif Vergi Dairesi Mobil Uygulaması kullanıcı sayısı 1 milyon 667 bin 745 oldu.

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