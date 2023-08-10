Genç ihracatçıları motive edecek projede sona gelindi: Girişimciyle yatırımcıyı buluşturan platformu

Genç girişimciliğin önünü açmak ve genç ihracatçı sayısını artırmak için çalışmalar sürüyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, genç girişimcilerin dış pazarlara açılmalarını kolaylaştırarak küresel ticaretin bir parçası olmalarını sağlamak amacıyla birçok çalışma yürüttüklerini söyledi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi'nde düzenlenen Altın Konteyner İhracat Ödülleri'nde konuşan Bolat, gelecek dönemde hem Genç MÜSİAD hem de diğer STK’larla iş birliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.





YENİ PROJELER HAZIRLIYORLAR

Üniversitelerle iş birliği içerisinde, 3. ve 4. sınıflarda eğitim almakta olan öğrencilerin girişimcilik ve ihracat konusunda yeni projeler hazırladıklarını vurgulayan Bolat, "Önemli bir projemiz de Melek Yatırımcı Ağı Platformu. Melek yatırımcılar ile yeni iş fikirlerine sahip girişimcileri bir araya getirmek amacıyla web tabanlı bir platform oluşturduk. Altyapısını tamamladık, yakın zamanda tanıtımını yapacağız. Melek Yatırımcı Ağı Platformu'nun, genç girişimcileri ve genç ihracatçıları motive edici bir proje olmasını diliyorum"

diye konuştu.





HER ADIMDA DESTEK

Bolat, ihracata hazırlık aşamasından pazarlamaya, tasarımdan küresel firmalara tedarikçi olmaya, e-ihracattan yurt dışı fuar katılımlarına, yurt dışı dağıtım kanalları oluşturmaktan küresel marka olmaya kadar ihracatın her aşamasına, her adımına destek verdiklerini ifade etti. Genç girişimcilerin de şirketleşmeleri halinde bütün bu desteklerden öncelikle yararlanabileceğini vurgulayan Bolat, şöyle devam etti:

"E-ihracat destek paketimizle, online pazar yerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrimiçi sergilenmesi ve tanıtılmasından, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ve giderlere kadar pek çok başlıkta genç girişimcilerimizin yanındayız. Yazılım, dijital oyun, blokzincir, yapay zeka başta olmak üzere bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımıza yönelik sektöre spesifik destekler sağlıyoruz."



