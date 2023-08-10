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Ekonomi

2024’te ihracat destekleri artacak

Türk moda endüstrisinin küresel ölçekteki prestij organizasyonları arasına giren İstanbul Hazır Giyim ve Moda Fuarı’nın (IFCO) dördüncüsü başladı. 5 kıtadan 30 bin alıcıyı ağırlaması beklenen organizasyon, Avrupa'nın en büyük hazır giyim fuarı olma özelliği taşıyor.

Mesude Demirhan
04:00 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fuar açılışında teskstil ürünlerinin tanıtıldığı bir defile yapıldı.

Fuar açılışında teskstil ürünlerinin tanıtıldığı bir defile yapıldı.

Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve konfeksiyonun Türkiye için hayati bir sektör olduğuna vurgu yaparak, "İşçimizin, esnafımızın, çiftçimizin, emeklimizin tacirimizin yanında olduğumuz gibi ihracatçılarımızın, sanayicilerimizin de yanında her zaman, 7 gün 24 saat yer alacağız. Onlar için ülke ekonomisini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.


KREDİ FAİZLERİ BİR GECEDE DÜŞTÜ

Ticaret Bakanı Bolat, göreve geldikten sonra Türk Eximbank tarafından ihracatçılara yönelik kredileri açtıklarını anımsatarak, bu gelişmeden sonra özel bankaların kredi faizlerini bir gecede yüzde 48'lerden yüzde 25'lere düşürdüğünü anlattı. Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Bunun yanında Merkez Bankamız enflasyonla mücadele çerçevesinde biraz talebi baskılayan kredi hacimlerini yavaş yavaş geri çekmeye çalışan politika izlerken ihracatçılara reeskont kredilerini 5 kat artırdı. Günlük limiti 300 milyon liradan 1,5 milyar liraya çıkardı. Bunun 1 milyar lirası Eximbank, 500 milyon lirası bankalar kanalıyla tahsis edilecek. Biz de bakanlık olarak ihracat desteklerimizi sonuna kadar sizlerin istifadesine sunacağız. 2024 bütçesinde ihracat desteklerinin çok daha fazla artması için gayretimiz sonsuz."


#Ekonomi
#ihracat
#giyim
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