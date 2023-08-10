2024’te ihracat destekleri artacak

Fuarın açılışında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tekstil ve konfeksiyonun Türkiye için hayati bir sektör olduğuna vurgu yaparak, "İşçimizin, esnafımızın, çiftçimizin, emeklimizin tacirimizin yanında olduğumuz gibi ihracatçılarımızın, sanayicilerimizin de yanında her zaman, 7 gün 24 saat yer alacağız. Onlar için ülke ekonomisini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Bolat, göreve geldikten sonra Türk Eximbank tarafından ihracatçılara yönelik kredileri açtıklarını anımsatarak, bu gelişmeden sonra özel bankaların kredi faizlerini bir gecede yüzde 48'lerden yüzde 25'lere düşürdüğünü anlattı. Bolat, şu ifadeleri kullandı: "Bunun yanında Merkez Bankamız enflasyonla mücadele çerçevesinde biraz talebi baskılayan kredi hacimlerini yavaş yavaş geri çekmeye çalışan politika izlerken ihracatçılara reeskont kredilerini 5 kat artırdı. Günlük limiti 300 milyon liradan 1,5 milyar liraya çıkardı. Bunun 1 milyar lirası Eximbank, 500 milyon lirası bankalar kanalıyla tahsis edilecek. Biz de bakanlık olarak ihracat desteklerimizi sonuna kadar sizlerin istifadesine sunacağız. 2024 bütçesinde ihracat desteklerinin çok daha fazla artması için gayretimiz sonsuz."