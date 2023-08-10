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Ekonomi

6 ülke ile yeni ticaret adımı

Türkiye, karşılıklı yatırım ve teşvik anlaşmalarına yenilerini eklemeye hazırlanıyor. İkili ilişkilerde normalleşmenin yakalandığı İsrail’in yanı sıra uzak coğrafyalarla da yatırım ve teşvik anlaşmaları planlanıyor.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 10/08/2023 الخميس
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Küba, Moğolistan ve Sierra Leone ile bu yıl sonuna kadar ‘Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması’ için çalışmalar başlayacak. Tacikistan’la ve Dominik Cumhuriyeti ile ise imza atılacak.


85 ANLAŞMA YÜRÜRLÜKTE

Yürürlükte olan 85 Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması bulunan Türkiye, 2023 yılının ikinci yarısı tamamlanmadan anlaşmalarını 91’e çıkarmayı hedefliyor. Yapılan anlaşmalar, 2028 yılında hedeflenen 400 milyar dolarlık ihracat hacminin bağlantılarını kuruyor.


#Ekonomi
#ticaret
#Küba
#Moğolistan
#Sierra Leone
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