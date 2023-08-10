6 ülke ile yeni ticaret adımı

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Küba, Moğolistan ve Sierra Leone ile bu yıl sonuna kadar ‘Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması’ için çalışmalar başlayacak. Tacikistan’la ve Dominik Cumhuriyeti ile ise imza atılacak.
85 ANLAŞMA YÜRÜRLÜKTE
Yürürlükte olan 85 Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK) Anlaşması bulunan Türkiye, 2023 yılının ikinci yarısı tamamlanmadan anlaşmalarını 91’e çıkarmayı hedefliyor. Yapılan anlaşmalar, 2028 yılında hedeflenen 400 milyar dolarlık ihracat hacminin bağlantılarını kuruyor.