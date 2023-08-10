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Ekonomi

Deniz üstü 4 RES'in yeri netleşti

Enerjide bağımsızlık açısından stratejik önemde olan deniz üstü rüzgar enerjisi santrali (RES) için aday Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı'na (YEKA) ait sahaların büyüklükleri belirlendi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, RES için Bandırma'da 1111 kilometrekare, Bozcaada'da 299 kilometrekare, Gelibolu'da 75,6 kilometrekare ve Karabiga'da 410 kilometrekare deniz alanını aday YEKA olarak tahsis etti.

04:00 . 10/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deniz üstü rüzgar enerjisi için belirlenen aday Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı’na (YEKA) ait saha büyüklüklerini belirledi. Deniz üstü rüzgar enerjisinde Bandırma açıklarında 1111 kilometre kare alan, Bozcaada açıklarında 299 kilometrekare, Gelibolu’da 75,6 kilometrekare ve Karabiga’da 410 kilometrekare alan aday Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) olarak tahsis edildi.


ENERJİDE BAĞIMSIZLIK İÇİN

Türkiye’nin 2053 “net sıfır emisyon” hedefleri doğrultusunda bakanlık tarafından Türkiye Ulusal Enerji Planı geçen yıl sonunda yayınlanmıştı. Bu plana göre, deniz üstü rüzgar enerjisinde 2035 yılına kadar 5 gigavatlık bir kapasiteye ulaşılması planlanıyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının, çevreyle dost teknolojilere sahip olması ve konvansiyonel elektrik üretim yöntemleriyle bu kaynakların arz güvenliğine önemli katkı sağladığı ifade ediliyor. Ayrıca ekonomik hale gelmiş olması nedeniyle, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yenilenebilir enerji yatırımları, arz güvenliğinde önemli bir yer tutuyor. öte yandan, Küresel Rüzgar Enerjisi Konseyi raporuna göre 2022 yılı içerisinde 8,8 gigavat deniz üstü rüzgar enerjisi santralinin kurulumunun gerçekleşmesiyle birlikte deniz üstü rüzgar enerjisi gücü 64,3 gigavata ulaştı.


#deniz
#rüzgar enerjisi
#RES
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