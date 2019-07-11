Ekonomi Gram altın günü 257,70 liradan tamamladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gram altın günü 257,70 liradan tamamladı

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 azalışla 257,70 liradan tamamladı. Kapalıçarşı'da bugün kapanışta çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını ise 1.718,00 liradan satıldı.

Haber Merkezi AA
11 Temmuz altın fiyatları.
11 Temmuz altın fiyatları.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,46 azalışla 257,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 420,00 lira, Cumhuriyet altını 1.718,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,46 düşüşle 257,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:


  • ÇARŞAMBA PERŞEMBE
  • Alış Satış Alış Satış
  • 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 258,70 258,90 257,50 257,70
  • Cumhuriyet Ata Lira 1.705,00 1.726,00 1.697,00 1.718,00
  • 22 Ayar Bilezik(Gr.) 236,00 240,00 235,00 239,00
  • Lira(Tam) Ziynet 1.666,00 1.686,00 1.658,00 1.678,00
  • Yarım Ziynet 833,00 843,00 829,00 839,00
  • Çeyrek Ziynet 417,00 422,00 415,00 420,00

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