Güçlü partner rolümüz pekişti: Türkiye ticari gerilimlerin gölgesinde AB'nin en büyük 5. ortağı

Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) ile ticaret hacmi son 5 yılda yüzde 59 artarak 210 milyar 783 milyon avroya ulaşırken, ülke 2023'te olduğu gibi 2024 itibarıyla da Birliğin en büyük 5'inci ortağı olmaya devam etti. ABD Başkanı Donald Trump'ın tutumu karşısında hem ekonomik hem savunma alanında yeni ortaklar arama veya var olanları geliştirme arayışına giren AB, bu doğrultuda üyesi olmayan Türkiye'nin de aralarında olduğu bazı ülkelerle diyaloğu canlandırdı. Jeopolitik gerilimlerin yanı sıra ticaret politikalarında yükselen korumacılık eğilimlerinin dünya genelinde büyük belirsizlikleri ortaya çıkardığı ortamda, Türkiye'nin son yıllarda Avrupa Birliği'nin ticaret ortakları arasındaki yeri dikkati çekiyor.

İLİŞKİLER İVME KAZANDI

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Kovid-19 salgınıyla 2020'de AB ülkelerinin, Birliğe üye olmayan ülkelerden ithalatı 1 trilyon 715 milyar avroya, söz konusu ülkelere ihracatı da 1 trilyon 932 milyar avroya geriledi. Böylece, 2020'de AB'nin dış ticaret hacmi 3 trilyon 647 milyar avro oldu. Salgının dış ticaret üzerindeki etkisinin azalmasıyla 2022'de AB'nin dış ticaret hacmi 5 trilyon 577 milyar avroya kadar yükselirken bu tutar bölgede yaşanan ekonomik durgunlukla beraber geçen yıl 5 trilyon 18 milyar avroya düştü.

ABD, ÇİN VE İNGİLTERE İLK 3'TE

AB'nin en büyük ticaret ortağı konumunda geçen yıl sonu itibarıyla ABD yer alırken ticaret hacmi 864 milyar 976 milyon avro oldu. Dünyanın en büyük ihracatçısı Çin, AB ile dış ticaret hacminde ikinci sırada bulunuyor. Çin ile AB'nin ticaret hacmi 2024 sonunda 731 milyar 153 milyon avroya dayandı. Bu ülkeleri, 504 milyar 763 milyon avroyla Birleşik Krallık, 329 milyar 850 milyon avroyla İsviçre izledi. Türkiye de 210 milyar 783 milyon avroyla sıralamada 5'inci sırada yer buldu. Türkiye, 2023'te yeniden yükseldiği "AB'nin 5'inci en büyük ticaret ortağı" konumunu söz konusu ticaret hacmiyle 2024'te de korudu. Avrupa Birliği ise Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor.

5 YILDA %59 ARTIŞ VAR

Türkiye, son dönemde AB üyesi ülkelerle Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) ve çeşitli karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerini geliştirirken ticari diplomasi faaliyetleri kapsamında AB ile Gümrük Birliği'ni güncelleme müzakereleri de hız kazandı. Söz konusu girişimlerin dış ticaret rakamlarına da yansıdığı görüldü. Kovid-19 salgını öncesi Türkiye'nin AB ile ticaret hacmi 138 milyar avro seviyelerinde iken bu tutar 2020'de 132 milyar 595 milyon avroya geriledi. Sonraki yıllarda düzenli artış gösteren dış ticaret hacmi 2021'de 157 milyar 129 milyon avroya, 2022'de 198 milyar 408 milyon avroya ve 2023'te 207 milyar 289 milyon avroya çıktı. Geçen yıl ise ticaret hacmi 210 milyar 783 milyon avroya ulaştı. Böylece 2020-2024 döneminde Türkiye ile AB arasındaki dış ticaret hacmi yüzde 59 artış gösterdi.







