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Rekabet Kurulu harekete geçti: Dijital platformlara soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurulu harekete geçti: Dijital platformlara soruşturma başlatıldı

14:0016/03/2025, Pazar
G: 16/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Rekabet Kurulu, dijital platformlara yönelik rekabet soruşturması başlattı. Soruşturma başlatılan şirketler arasında Netflix, Disney+, Exxen, Blutv, Amazon ve Gain yer aldı.

Ayrıntılar geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Rekabet Kurulu
#Netflix
#Disney+
#Exxen
#Blutv
#Amazon
#Gain

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