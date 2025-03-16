Rekabet Kurulu harekete geçti: Dijital platformlara soruşturma başlatıldı

Rekabet Kurulu, dijital platformlara yönelik rekabet soruşturması başlattı. Soruşturma başlatılan şirketler arasında Netflix, Disney+, Exxen, Blutv, Amazon ve Gain yer aldı.
Ayrıntılar geliyor...
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#Rekabet Kurulu
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#Gain