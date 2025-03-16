Bakan Göktaş: 5,4 milyar lira 'Evde Bakım Yardımı' ödemesini hesaplara yatırdık

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açılamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan 'Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" dedi.

Göktaş, 'Evde Bakım Yardımı' ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurguladı. 'Evde Bakım Yardımı'ndan aylık ortalama 543 bin vatandaşın yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını belirten Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.