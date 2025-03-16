Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Bakan Göktaş: 5,4 milyar lira 'Evde Bakım Yardımı' ödemesini hesaplara yatırdık

Bakan Göktaş: 5,4 milyar lira 'Evde Bakım Yardımı' ödemesini hesaplara yatırdık

12:2916/03/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber
'Evde Bakım Yardımı' ödemesi hesaplara yatırıldı
'Evde Bakım Yardımı' ödemesi hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 5,4 milyar lira 'Evde Bakım Yardımı' ödemesini hesaplara yatırdıklarını açıkladı.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açılamada, bakanlık tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan 'Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı. Göktaş, "Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini muhafaza edecek şekilde bakımlarının evde yapılmasını önceliyoruz. Evde Bakım Yardımı ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz" dedi.

'Hak sahiplerine 10 bin 125 lira ödeme yapılıyor'

Göktaş, 'Evde Bakım Yardımı' ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurguladı. 'Evde Bakım Yardımı'ndan aylık ortalama 543 bin vatandaşın yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 10 bin 125 lira ödeme yapıldığını belirten Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 5,4 milyar lira 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.




#Evde Bakım Yardımı
#Mahinur Özdemir Göktaş
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nden çağrı: Çiftçilerin prim destek ödemeleri yattı mı?