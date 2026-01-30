Gümrük Birliği’nde güncelleme yakın

Bakan Bolat, ticaret savaşlarında yeni alanların açıldığını, bazı ülkelerin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığını belirterek, AB ve Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile AB ve Hindistan arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmalarına değindi. AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunun yeni ortaya çıkan bir ihtiyaç olmadığını anlatan Bolat, "Orada Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle yaptığı ve yapacağı serbest ticaret anlaşmaları ile ilgili olarak biz masada yer alamadığımız için, çünkü üye ülke değildik, ortaya çıkan asimetriler konusundaki taleplerimizi 1 Ocak 1996'dan beri hep dile getirdik. Bu noktada şunu da ifade etmemiz lazım ki Gümrük Birliği yürürlüğe girdiğinde Türkiye'nin AB ile dış ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı sadece yüzde 50 idi. Bugün yüzde 100. Bu, 30 yıldaki büyük başarıdır. Avrupa Birliği ile çeşitli konuları kapsayan derin görüşmeler içindeyiz" diye konuştu.