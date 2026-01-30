Gümrük Birliği’nde güncelleme yakın

Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesi için Ticaret Bakanlığı AB ile diyalog başlattı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, “Gümrük Birliği içinde aramızda sıkıntı oluşturan 29 alt konudan 15 tanesini karşılıklı uzlaşarak çözdük. AB’nin başka ülkelerle yaptığı anlaşmaları da yakından takip ediyoruz. Bunun ülkemize doğurabileceği etkiler konusunda teyakkuzdayız” dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi noktasında Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ile Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu toplantılarını başlattıklarını belirtti.
SORUNLARIMIZI 1996’DAN BU YANA DİLE GETİRİYORUZ
Bakan Bolat, ticaret savaşlarında yeni alanların açıldığını, bazı ülkelerin serbest ticaret anlaşmaları imzaladığını belirterek, AB ve Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) ile AB ve Hindistan arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmalarına değindi. AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunun yeni ortaya çıkan bir ihtiyaç olmadığını anlatan Bolat, "Orada Avrupa Birliği'nin üçüncü ülkelerle yaptığı ve yapacağı serbest ticaret anlaşmaları ile ilgili olarak biz masada yer alamadığımız için, çünkü üye ülke değildik, ortaya çıkan asimetriler konusundaki taleplerimizi 1 Ocak 1996'dan beri hep dile getirdik. Bu noktada şunu da ifade etmemiz lazım ki Gümrük Birliği yürürlüğe girdiğinde Türkiye'nin AB ile dış ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı sadece yüzde 50 idi. Bugün yüzde 100. Bu, 30 yıldaki büyük başarıdır. Avrupa Birliği ile çeşitli konuları kapsayan derin görüşmeler içindeyiz" diye konuştu.
BAŞKA ANLAŞMALARI YAKIN TAKİP EDİYORUZ
Ticaret Bakanı Bolat, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusundaki çağrı ve taleplerinin Avrupa Birliği Komisyonu tarafından kabul edildiğini anımsatarak, "AB Konseyi'ne teklif edildi. AB Konseyi'nden Avrupa Birliği Komisyonu'na müzakereleri başlatmak için yetkilendirme kararı gerekiyor. AB Komisyonu bunu bekliyor. Ulaştırma kotalarından vize konularına, gümrüklerle, sınırda karbon düzenleme vergisiyle, yeşil mutabakata ve dijital dönüşüme uyumla alakalı bütün başlıkları bire bir görüşüyoruz. Gümrük Birliği içinde aramızda sıkıntı oluşturan 29 alt konudan 15 tanesini karşılıklı uzlaşarak çözdük. Geriye kalanlar için de diyaloglarımız, toplantılarımız devam ediyor. Ancak ülkelerin, grupların başka ülkelerle yaptığı anlaşmaları da yakından takip ediyoruz. Bunun ülkemize doğurabileceği etkiler konusunda teyakkuzdayız" açıklamasını yaptı.