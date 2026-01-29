Bakan Bolat’tan İhracat Zirvesi’nde kritik mesajlar: 400 milyar dolar sınırına dayandık

"Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi"nde konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin küresel ticaret rotasındaki yeni yol haritasını açıkladı. İhracatçı sayısının 160 bine ulaştığını duyuran Bolat, toplam ihracatın 400 milyar dolar sınırına dayandığını belirterek; "Dünyadaki büyük çatırdılara karşı sağduyu ve koordinasyonla hareket ediyoruz" mesajını verdi.
DÜNYA Gazetesi’nin düzenlediği 'Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi', Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla başladı.
Organizasyonda açıklamalarda bulunan Bakan Bolat, Türkiye'nin son yıllarda ihracat kapasitesini ciddi oranda artırdığını vurgulayarak, güncel verileri paylaştı. Göreve geldiği dönemden bu yana ihracatçı sayısının hızla yükseldiğini belirten Bolat, şu ifadeleri kullandı:
Bugün 160 bin ihracatçımız var diye gururla ifade ediyoruz. 273,4 milyar dolar mal ihracatı ve 122,4 milyar dolar hizmet ihracatı olmak üzere toplam ihracatımız 390 milyar dolara çıktı. Bu 400 milyar dolar sınırına dayanmak demek.
“Dünyadaki askeri, siyasi, ekonomi ve ticaret sistemlerindeki büyük çatırdılar bizleri serin kanlı, sağduyulu, koordineli çalışarak ülkemizin menfaatlerini koruyarak hareket etmeyi gerekli kılmakta.”
GÜMRÜK BİRLİĞİ’NDE DİPLOMATİK TRAFİK
Bakan Bolat, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda somut adımlar atıldığını belirterek sürece dair detayları paylaştı:
"AB Konseyi’nden AB Komisyonu’na bir yetkilendirme kararı gerekiyor. AB Komisyonu bunu bekliyor. Bu arada boş durmuyoruz. AB Komisyonu ile toplantılara başladık. Biri Brüksel’de, biri Ankara’da iki toplantı gerçekleştirdik. Gümrük Birliği için aramızda sıkıntı oluşturan 29 alt konularda 15 tanesini uzlaşarak çözdük. Geri kalanlar için toplantılarımız devam ediyor.”
KÜRESEL TİCARETTE ‘TEYAKKUZ’ MESAJI
Uluslararası ticaretteki bloklaşmaları ve ülkeler arası yeni anlaşmaları yakından izlediklerini belirten Bolat, Türkiye'nin menfaatlerini korumak adına gümrüklerde sıkı bir yönetim sergilendiğini dile getirdi:
"Ülkelerin, grupların başka ülkelerle yaptıkları anlaşmaları da biz yakından takip ediyoruz. Teyakkuzdayız. Trafik sapması gibi durumlar ortaya çıkmasın diye gümrüklerimizde gerekli tedbirleri her daim uyguluyoruz."