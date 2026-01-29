Bakan Bolat’tan İhracat Zirvesi’nde kritik mesajlar: 400 milyar dolar sınırına dayandık

Bugün 160 bin ihracatçımız var diye gururla ifade ediyoruz. 273,4 milyar dolar mal ihracatı ve 122,4 milyar dolar hizmet ihracatı olmak üzere toplam ihracatımız 390 milyar dolara çıktı. Bu 400 milyar dolar sınırına dayanmak demek.