Bakan Bolat duyurdu: İhracatta 'alıcı kredileri programı' dönemi başlıyor

Türk Eximbank Alıcı Kredileri Programı Tanıtım Toplantısı bugün Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı aynı zamanda Eximbank Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çelik, Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda ihracatçı temsilcilerinin katılımı ile Eximbank Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşti.

'YIL SONU VE YIL BAŞI HEDEF TOPLANTILARI YAPIYORUZ'

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yeni yılın başında olduğumuz için biz gerek tüketici korunması gerek gümrükler, gerek dış ticaret verileri ve şimdi de ihracat finansman destekleri konusunda geçen yıl için yıl sonu, bu yıl için de yılın başlangıcı hedefler toplantıları yapıyoruz. Bu toplantı da onlardan birisi. Dolayısıyla Eximbank Başkanı, Genel Müdürü ve tüm yönetim kurulu üyelerine hassaten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'ALICI KREDİLERİ PROGRAMI EXİMBANK TARİHİNDEKİ EN ÖNEMLİ ÜÇÜNCÜ DESTEK PROGRAMI'

Alıcı Kredileri Programı'nın önemine dikkat çeken Bakan Bolat, "Şimdi Alıcı Kredileri Programı, Eximbank tarihindeki en önemli üçüncü destek programı olarak hayata geçiriliyor. Bunun temelleri geçen yıl Ramazan ayı içinde bir strateji toplantısı gerçekleştirmiştik Eximbank'ta ve bu toplantıda artık bu yeni mekanizmanın devreye alınması vaktinin geldiğini kararlaştırmıştık. Yönetim kurulu toplandı, gerekli hazırlıkları yaptı ve bugün 2026 yılı başlangıcında ihracatçılarımıza, 160 bin ihracatçılar ailesinin hizmetine bu yeni programı inşallah sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

'GELİŞMİŞ ÜLKELERİN EXİMBANK'LARININ UYGULADIĞI BİR MODEL'

Programın uluslararası örnekleri olduğuna işaret eden Bakan Bolat, "Bu, birçok mali açıdan güçlü, gelişmiş ülkelerin Eximbank'ları tarafından uygulanan bir program. Bugüne kadar gerek ihracat kredisi gerekse ihracat sigortası araçları kullanıldı. Şimdi üçüncü bir mekanizma 'Alıcı Kredileri Programı' devreye alınıyor. Bu, klasik ihracat finansman araçlarından farklı olarak, finansmanı doğrudan ürünlerimizi satın alan yabancı alıcıya sağlayan ve ihracatçımızın satışını güvence alan bir model olarak devreye alınmaktadır" dedi.

'94 ÜLKE İLE KREDİ MUHABİRLİK ANLAŞMASI İMZALANDI'

Programın işleyiş sürecine ilişkin detayları da paylaşan Bakan Bolat, şöyle konuştu:

"İlk aşamada ihracatçımız ile yabancı ithalatçı arasında imzalanan ihracat sözleşmesine istinaden Türk Eximbank'a başvuruluyor. Uygun görülen kredi tutarı için Ticaret Bakanlığımızca karşılanacak faiz desteği devreye girerek ihracatımızın yapılabilmesinde finansman önemli bir rekabet unsuru haline getirilmiş oluyor. İkinci aşamada kredi, aracı banka kanalıyla yabancı alıcıya kullandırılıyor, ihracat bedeli de doğrudan ihracatçımıza ödenerek nakit akışı güvence altına alınıyor. Bu amaçla Eximbank 94 ülke ile kredi muhabirlik anlaşmalarını imzalamış durumda. Tabii böyle bir alıcı kredi programını uygulayabilmek için ithalatçı ülkedeki finansman kuruluşunun garanti vermesi gerekiyor. Eximbank bu konudaki anlaşmalarını imzalamış durumda."

'RİSKLER YÖNETİLEBİLİR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRİLECEK'

Bakan Bolat, "Üçüncü ve son aşamada ise izleme ve tazmin mekanizmalarımızla risklerin yönetilebilir ve sürdürülebilir hale geldiği ihracat finansman süreci tamamlanmış oluyor. Burada Ticaret Bakanlığımız ve Eximbank tüm başvuru sürecini ve operasyonel süreçleri birlikte yürütecek, ayrıca ihracatçımıza ve alıcıya ilave bir operasyonel yükümlülük getirmeyeceklerdir. Böylece özellikle yatırım malı ihracatı ve proje bazlı ihracatta tüm vadelerde ihracatçımızın finansman ihtiyacı uygun maliyetlerle karşılanacaktır. İkinci olarak, ihracatçımız yalnız fiyat rekabeti ve kalitesiyle değil, finansman şartları itibarıyla de rekabetçilik kazanacaktır. Üçüncüsü, yüksek tutarlı, uzun teslim süreli ve proje bazlı ihracatlarda önemli bir rekabet avantajı elde edebileceğiz. Böylece ihracatçı da sonuçta nakit akışı ve bilanço avantajını kendi lehine kullanabilecektir. Bu bir stratejik ihracat destek enstrümanıdır" diye konuştu.

Bakan Bolat son olarak şunları söyledi: "Çok gelişmiş ülkeler bunu yıllarca programlarında, Exim faaliyetlerinde yapıp kendi ürünlerine ihracat avantajları sağlarlardı. Biz de artık 160 bin ihracatçımıza bu önemli destek enstrümanını kullandırtmaya başlayacağız. Böylece ihracattaki başarımızı ve pazarlardaki durumumuzu inşallah daha güçlü hale getirebileceğiz. Yoksa ihracat her gün korkunç bir rekabet, büyük bir rekabet ve ülkeler çok farklı destek enstrümanları kullanabiliyorlar. Bu anlamda biz de ihracatçılarımızın daha da bayrağı yükseltmeleri ve daha fazla ihracat yapmaları için destek vermiş olacağız."



