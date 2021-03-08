Ekonomi Halkbanktan kadın girişimcilere dev destek 100 bin liraya kadar kredi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Halkbank'tan kadın girişimcilere dev destek: 100 bin liraya kadar kredi

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve iş fikirlerinin filizlenmesine imkan tanımak amacıyla 100 bin liraya kadar finansal destek sunacağız" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen, "Üreten Kadınlar Zirvesi"nde yaptığı konuşmada, Dünya Kadınlar Günü'nün kendileri için ayrı bir anlamı olduğunu belirterek, "23 bin 500 kişilik büyük Halkbank ailesinin yüzde 47’si kadın çalışanlarımızdan oluşuyor. Yönetim kurulumuz ve çeşitli yönetici pozisyonlarda da olmak üzere hemen hemen her kademede kadın çalışanlarımız mevcut. Tüm süreçlerimizde kadınlarımızın mutlaka emeği, kararı veya katkısı vardır" ifadelerini kullandı.

Tüm kadınların bugünlerde her zamankinden farklı zorluklarla dolu bir dönem geçirdiğini ifade eden Arslan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, herkesin hayat dinamiklerini değiştirirken, kadınların daha fazla yük üstlenmek zorunda kaldığını dile getirdi.

Arslan, ev ve işteki rollerin farklılaştığına, yeni normallerin ortaya çıktığına dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sağlık ekseninde biçimlenen bu yeni normallere alışmaktaki en önemli dayanağımız yine kadınlar oldu. Ama kadınlar için bu sürecin kolay geçmediğinin farkındayız. Böyle zamanlarda yanlarında olmanın, cesaretlendiren gerçek yaşam deneyimleriyle moral vermenin doğru olacağını düşünüyorum.

Hep söylediğimiz gibi biz 'Önce Halk, Sonra Bankayız'. Bu anlayışımızı, kadınların ekonomik hayata dahil olması noktasında da sürdürüyoruz. Finansman olanaklarına erişmek için imkanlar oluşturmaya ve girişimleri desteklemeye önem veriyoruz.

Bu amaçla dönem dönem özel ürün ve hizmetler geliştiriyoruz. İlk defa işini kuracak ya da halihazırda işini kurmuş olan kadınlarımıza yönelik 'Kadın Girişimci Kredisi' ürünümüzü, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle hayata geçiriyoruz.

Kadın girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve iş fikirlerinin filizlenmesine imkan tanımak amacıyla 100 bin liraya kadar finansal destek sunacağız."

"Yaratıcı fikirlerini hayata geçirmek isteyen kadınlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz"

Osman Arslan, KOSGEB veri tabanına kayıtlı, aktif ve bilgileri güncel kadın girişimcilere pozitif ayrımcılık yaptıkları bir diğer kredi ürün olan KOSGEB KOBİ Finansman Destek Paketi kapsamında, cari kredi oranların 10 puan altında, oldukça düşük maliyetle 70 bin liraya kadar destek sunduklarını belirtti.

Bir diğer önemli desteğin ise KOSGEB eğitimini tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış genç kadın girişimci esnaf ve sanatkarlar için 100 bin TL limitli, en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olup ustalık belgesi ile ilgili meslek kolunda son bir yıl içerisinde kendi adına işletme kuran kadın girişimci esnaf ve sanatkarlar içinse 225 bin TL limitli, sıfır faizli kredi kullanma imkanı sunduklarını söyleyen Arslan, şunları kaydetti:

"Bankamızca sadece 2020 yılında 180 bin 500 kadın esnaf ve sanatkarımıza, bir kısmı sıfır faizli olmak üzere, toplam 8 milyar TL Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli, uygun maliyetli kredi kullandırımı yapılmıştır. Bir başka pozitif ayrımcılığı da bankamıza yönelik satın almalarda yapıyoruz.

Bankamızın yaptığı tedarik anlaşmalarında, mal ve hizmet satın alımlarında, kadın girişimciler, kadın KOBİ ve esnafa ve kadın kooperatiflerine her zaman öncelik veriyoruz. Bundan sonra da desteklerimiz artarak devam edecektir. Yaratıcı fikirlerini hayata geçirmek isteyen kadınlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Çünkü toplumda kadınların, ekonomik yaşamın her alanında var olmaları gerektiğini düşünüyoruz."

"Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız"

Halkbank Genel Müdürü Arslan, Halkbank Üreten Kadınlar Zirvesi'nde ilham veren kadınların hikayelerini paylaşırken, gerçekten de ilham vermek istediklerini söyledi.

Kadına yönelik yürek burkan şiddet olaylarından büyük üzüntü duyduğunu sözlerine ekleyen Arslan, "Kadınlarımız, bugün ve her gün daha güvenli bir dünyada insan onuruna yakışır, şiddetten uzak ve eşit bir hayat hak ediyor. Unutmayalım ki, kadına yönelik şiddet insanlığa ihanettir. Halkbank olarak kadına yönelik her tür şiddetin karşısındayız. Kadınlarımızın adil, huzurlu, güvenli ve barışçıl bir dünyada korkusuzca yaşayabilmesi elzemdir" diyerek sözlerini tamamladı.

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