Sanayiciye, esnafa daha fazla destek

Türkiye’de kuruluşunun 5’inci yılını kutlayan Vakıf Katılım, salgın döneminde ekonomiye desteğini ve ödenmiş sermayesini artırdı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Vakıf Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk Oran, katılım finansın, küresel ekonomik krizlerin önüne geçecek tek sistem olduğunu belirterek, “Hem riski hem de rızkı paylaşır. Sadece bireysel değil, toplumsal büyümenin ve gelişmenin gerekli olduğunu da savunur” dedi.

MERKEZ OLMA YOLUNDA

İslam Kalkınma Bankası’nın Özel Sektörü Geliştirme Kurumu (ICD) raporuna göre, Türkiye’deki katılım finans sektörünün 63 milyar dolarlık varlıklarıyla dünyada 9’uncu sırada bulunduğunu belirten Oran, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizin, bulunduğu coğrafyanın yeni dünyanın merkezinde yer alması ve katılım finansa yönelik atılan adımlarda rol model olması, İslami Finans’ın merkezi olmamızda bizi ön plana çıkartıyor.” Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş da katılım finans sektörünün en güçlü ödenmiş sermayesine sahip kuruluşu olduklarını, Vakıf Katılım’ın toplam ödenmiş sermayesinin

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5 milyar 720 milyon liraya yükseltildiğini açıklayarak, “Sermaye artışıyla bundan böyle esnafın, sanayicinin ve bireysel müşterilerin ihtiyaçlarına daha fazla katkı sağlanacak” dedi.

Vakıf Katılım’ın 2020 yılında aktif büyüklüğünün bir önceki yıla göre yüzde?75,2 artışla 53,2?milyar liraya, toplanan fonların yüzde 72,4 artışla 39,6?milyar liraya ulaştığını söyleyen Göktaş, “Güçlü fonlama kaynaklarımız, gerekse öz kaynaklarımızla reel sektöre desteğimizi bir önceki yıla göre yüzde 58,8 artırarak nakdi ve gayri nakdi toplamda 43,1 milyar TL fon kullandırdık. Gerçekleştirdiğimiz şube açılışlarıyla 43 ilde 117?şubeye ulaştık ve çalışan sayımızı da yaklaşık bin 700’e çıkardık.”

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ALTIN HACMİ 160 TONA ULAŞTI

Türkiye’nin Milli Altın Kurumu olma hedefi doğrultusunda attıkları adımlarla 2020’de Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasasındaki (KMTP) toplam alış-satış hacimlerinin yaklaşık altında 160 ton, gümüşte 415 ton olarak gerçekleştiğini açıklayan İkram Göktaş, dijital dönüşüm yolculuklarının da hızla sürdüğünü ve şu anda müşterilerinin yüzde 61’inin dijital bankacılık kullanıcısı olduğunu bildirdi.

BU YIL YÜZDE 40 BÜYÜME HEDEFİ

KOBİ’lere 2020’de toplam 15,8 milyar lira nakdi ve gayri nakdi finansman kullandırdıklarını açıklayan İkram Göktaş, “Ayrıca Haziran 2017’den bu yana toplamda 123 tertip halinde yaklaşık 27,4 milyar liralık kira sertifikası ihracını tamamladık. Salgınla mücadele ve ekonomide reformlarla geçecek olan bu yıl da her zaman olduğu gibi çalışmaya ve üretmeye odaklanacağız. Hedefimiz sene sonunda hemen her kalemde yüzde 40-50 bandında bir büyüme yakalamak, ortaya koyduğumuz başarılara yenilerini eklemek” dedi. Göktaş, salgın döneminde cari açığı azaltıcı sektörlerin finansmanına ağırlık verdiklerini sözlerine ekledi.