Kentsel dönüşüme Emlak Katılım güvencesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ‘Kentsel Dönüşüm’ için 3 ana finansman çözümü kapsamında açıklama yaptı.

Bakan Kurum, kentsel dönüşüm seferberliğinin ‘Afetlere Hazır Türkiye’ vizyonu doğrultusunda 81 il ve 922 ilçede devam ettiğini aktardı.

Türkiye’de yaklaşık 6 milyon 700 milyon bağımsız bölümün depreme karşı dayanıksız olduğunu ifade eden Bakan Kurum, “Bunların da 1.5 milyonunun da acil olarak dönüşmesi gerekiyor. Bu gerçekten hareketle; yerinde, gönüllü ve hızlı dönüşüm ilkeleriyle devam ettiğimiz kentsel dönüşüm seferberliğinde, hedefimiz her yıl 300 bin konutu dönüştürmek. 2012 yılında başladığımız kentsel dönüşüm seferberliğinde 1.5 milyon konutun dönüşümünü tamamladık, sağlıklı ve güvenli konutları vatandaşlarımıza teslim ettik” dedi.

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Bu süreçte birçok düzenlemenin hayata geçirildiğini söyleyen Bakan Kurum, “Kentsel Dönüşümü hızlandıracak son düzenlemeler ile, Yapı kayıt belgesi alınan yapıların güçlendirilmesinin önünü açtık. Konutlarını riskli yapı statüsünde dönüştüren vatandaşlarımız için, mevcut yapılarının 1,5 katına kadar yapacakları inşaat taahhüt işlerinde KDV oranını yüzde 18’den yüzde 1’e indirdik. Binasını dönüştürecek hak sahibi her bir vatandaşımızın bankalardan kullanacağı krediyi 125 bin TL’den 200 bin TL’ye ve 5 daireye kadar toplam kredi tutarını 625 bin TL’den 1 milyon TL’ye yükselttik. Bina güçlendirme kredisini de 50 bin TL’den 80 bin TL’ye çıkardık. Tüm bu düzenleme ve desteklere ilave olarak, inşaat ve gayrimenkul sektörü başta olmak üzere 2019 yılında finans sektörüne kazandırdığımız Türkiye Emlak Katılım Bankamız da kentsel dönüşüm ve finansmanı konusunda piyasalara güven veren bir destek olacak, yeni bir soluk getirecektir” ifadelerini kullandı.

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"Emlak Katılım Bankamız vatandaşlar ile müteahhit firmalar arasındaki imzalanacak sözleşmelerin içerisinde bir garantör rolü olacak"

Emlak Katılım Bankası ile birlikte kentsel dönüşüme yeni bir basamak daha ekleneceğini kaydeden Bakan Kurum, “Bu kapsamda Emlak Katılım Bankamız ile tüm tarafları kapsayan kentsel dönüşüm için 3 ana finansman çözümü geliştirdik. Güçlendirme, yerinde Dönüşüm, alansal Dönüşüm. Bu 3 ana finansman modeline göre, ilk önce; vatandaşlarımız ile müteahhit firma arasında sözleşme imzalanacak, güçlendirme veya yapım için ruhsat başvurusu yapılacak. Sonraki süreçte Emlak Katılım Bankamız, müteahhit ile inşaatın teknik verilerini ve vatandaş-müteahhit arasında imzalanan sözleşmeyi değerlendirecek ve uygun olan projeler için de Bankamız ile müteahhit arasında iş bitirme protokolü imzalanacak. Vatandaşlarımızın Emlak Katılım Bankamızdan kullandığı finansmanlar, iş bitirme garantisi anlaşması kapsamında, inşaatın ilerleme seviyesine göre müteahhit firmaya aktarılacak. Emlak Katılım Bankamız, geliştirdiği yeni finansman modelleriyle hem güçlendirmede hem yerinde dönüşümde hem de alansal dönüşümde vatandaşlar ile müteahhit firmalar arasındaki imzalanacak sözleşmelerin içerisinde bir garantör rolü olacak. Bir taraftan vatandaşlarımıza kentsel dönüşümde maliyetlerini azaltıcı finansman yardımları yapılırken diğer taraftan kentsel dönüşüm kredileri de kontrollü kullandırılacağı için işin tamamlanması da garanti altına alınmış olacak. Vatandaşımız oturduğu binanın kentsel dönüşümü sürecini başından sonuna kadar güven içerisinde, mağduriyet yaşamadan gerçekleştirebilecek” açıklamalarında bulundu.

Vatandaşların güçlendirme ve konut kredileri için azami 120 ay vade ile 400 baz puanlık, işyerleri için de azami 84 ay vade ile 300 baz puanlık kar payı desteğini de Emlak Katılım Bankamız aracılığıyla vatandaşlara sunulacağı duyurusunu yapan Bakan Kurum, şunları söyledi:

“Finansal çözümlerimiz ile, süreci hem vatandaş ve hem de müteahhit firma için tasarlıyor ve yönetiyoruz. Taraflar arasındaki güveni arttırıyoruz. Standart bir yaklaşım getiriyoruz. Sorumlulukları alarak riskleri en aza indiriyoruz. Sunduğumuz bu finansman çözümleri hem piyasayı canlandıracak, yeni yatırımcıların piyasaya girişini kolaylaştıracak hem de vatandaşlarımızın ve özel sektörün hak ve menfaatlerini koruyacak. Böylelikle, kısa zamanda afetlere hazır bir Türkiye’yi elbirliğiyle inşa edeceğiz”

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EKONOMİ Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması: Bugün temelini atıyoruz