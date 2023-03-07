Hayata Dönüş Kredisi deprem bölgesinin tümünü içerecek şekilde yeniden düzenlendi

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Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, başta depremde ağır hasara uğrayan iller ve ilçelerini kapsayan kredi paketi, deprem bölgesinin tümünü içerecek şekilde yeniden düzenlendi.
Buna göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ve bağlı ilçeleri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde faaliyet gösteren depremzede esnaf ve sanatkarlara işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik finansman desteği sağlanacak.
Kredi faiz oranının yüzde 50'si Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranı uygulanacak. Kredi, 12 aya kadar ödemesiz dönemli olmak üzere azami 60 ay vadeli olarak kullandırılabilecek.
Kredi, depremden etkilenen esnaf ve sanatkarlara, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle kullandırılacak. Gerekli durumlarda ESKKK kefaleti olmadan doğrudan kullandırım imkanı da sağlanabilecek.