Hayata Dönüş Kredisi deprem bölgesinin tümünü içerecek şekilde yeniden düzenlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, başta depremde ağır hasara uğrayan iller ve ilçelerini kapsayan kredi paketi, deprem bölgesinin tümünü içerecek şekilde yeniden düzenlendi.





Buna göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ve bağlı ilçeleri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde faaliyet gösteren depremzede esnaf ve sanatkarlara işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik finansman desteği sağlanacak.





Bu amaçla söz konusu esnaf ve sanatkara 250 bin lira kredi kullandırım imkanı sunuldu.





Kredi faiz oranının yüzde 50'si Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranı uygulanacak. Kredi, 12 aya kadar ödemesiz dönemli olmak üzere azami 60 ay vadeli olarak kullandırılabilecek.





Kredinin geri ödeme periyodu, ödemesiz dönemi takiben 1, 3 veya 6'şar ay şeklinde olabilecek.





Kredi, depremden etkilenen esnaf ve sanatkarlara, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle kullandırılacak. Gerekli durumlarda ESKKK kefaleti olmadan doğrudan kullandırım imkanı da sağlanabilecek.











