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Ekonomi

Hayata Dönüş Kredisi deprem bölgesinin tümünü içerecek şekilde yeniden düzenlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan "Hayata Dönüş Kredisi"nin kapsamı, depremden etkilenen 11 il ve Sivas'ın Gürün ilçesindeki esnaf ve sanatkarı içine alacak şekilde genişletildi.

14:24 . 7/03/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgilere göre, başta depremde ağır hasara uğrayan iller ve ilçelerini kapsayan kredi paketi, deprem bölgesinin tümünü içerecek şekilde yeniden düzenlendi.


Buna göre, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illeri ve bağlı ilçeleri ile Sivas'ın Gürün ilçesinde faaliyet gösteren depremzede esnaf ve sanatkarlara işletme sermayesi ihtiyaçlarına yönelik finansman desteği sağlanacak.


Bu amaçla söz konusu esnaf ve sanatkara 250 bin lira kredi kullandırım imkanı sunuldu.

Kredi faiz oranının yüzde 50'si Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacak ve yıllık yüzde 7,5 faiz oranı uygulanacak. Kredi, 12 aya kadar ödemesiz dönemli olmak üzere azami 60 ay vadeli olarak kullandırılabilecek.


Kredinin geri ödeme periyodu, ödemesiz dönemi takiben 1, 3 veya 6'şar ay şeklinde olabilecek.

Kredi, depremden etkilenen esnaf ve sanatkarlara, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle kullandırılacak. Gerekli durumlarda ESKKK kefaleti olmadan doğrudan kullandırım imkanı da sağlanabilecek.




#DEPREM
#esnaf ve sanatkar
#Hayata Dönüş Kredisi
#Kredi
33 dakika önce
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Hayata Dönüş Kredisi deprem bölgesinin tümünü içerecek şekilde yeniden düzenlendi
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