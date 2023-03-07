Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, bu noktada 8 Kod’a dikkat çekerek şu bilgileri verdi: “1’den 50’ye kadar kodlar var.

8 Kod emeklilik

nedeniyle çıkışı kapsıyor. Farklı bir kod ile de çıkış vermek emekliliğe engel değil ancak

8 Kod

işverenle çalışan arasındaki

kıdem tazminatı