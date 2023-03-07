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EYT emekli başvurusunda 8 Kod'a dikkat! Kıdem tazminatından olursunuz

Milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra e Devlet üzerinden başvurular gerçekleştirilmeye başlandı. EYT kapsamında emekli olanlar, 30 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanabilecek. İşverenler, EYT kapsamındakilerin işten çıkartmada 8 numaralı kodu kullanacak. Uzmanlar uyarıyor: Farklı bir kod ile çıkış verilirse kıdem tazminatı yanabilir. Peki işten çıkartmada 8 numaralı kod nedir, anlamı ne?

13:39 . 7/03/2023 Salı
Yeni Şafak
İşten çıkartma işlemlerinde 8 numaralı kod

İşten çıkartma işlemlerinde 8 numaralı kod

Milyonlarca kişinin merakla beklediği EYT ile ilgili düzenlemenin TBMM Genel Kurulunda yasalaşmasıyla gözler başvuru sürecine çevrildi. EYT düzenlemesi, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT yasasını onaylamasından sonra emeklilik başvuru süreci de resmen başlamış oldu.

İşten ayrılma kodu

Yasadaki şartları karşılayanlardan, sigorta kolu 4/a (SSK) olanlar emeklilik için ilk olarak mevcut iş yerlerine "emeklilik" gerekçesiyle işten ayrılma başvurusu yapacak. İşverenin işten ayrılış bildiriminin ardından, EYT'liler e-Devlet üzerinden emeklilik için kolayca başvurabilecek.

Son olarak başvurular dosya bazlı incelenecek ve emekli aylığı bağlanıp bağlanmaması yönünde karar verilecek. Şartları karşılayıp emekliliğe hak kazananlara aylıkları en kısa sürede bağlanacak.

EYT işten çıkarma kodu

İşten çıkartmada 8 numaralı kod nedir?

  • İşverenler, EYT kapsamındakilerin işten çıkartma işlemlerinde normal emeklilik prosedürlerini izleyecek. Bu kapsamda, işten çıkartmada 8 numaralı kod kullanılacak.

İşveren emekli olan çalışanına hak ettiği kıdem tazminatını ödeyecek. EYT'lilerin kıdem tazminatına ilişkin Kredi Garanti Fonu'ndan destek verilecek. EYT kapsamında emekli olanlar, 30 gün içinde aynı iş yerinde çalışmaya başlamaları halinde yüzde 5 oranında sosyal güvenlik destek primi indirimi hakkından yararlanabilecek.

  • Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz, bu noktada 8 Kod’a dikkat çekerek şu bilgileri verdi: “1’den 50’ye kadar kodlar var.
    8 Kod emeklilik
    nedeniyle çıkışı kapsıyor. Farklı bir kod ile de çıkış vermek emekliliğe engel değil ancak
    8 Kod
    işverenle çalışan arasındaki
    kıdem tazminatı
    konusunda kanıt olur. Farklı bir kod ile çıkış verilirse kıdem tazminatı yanabilir. Bu da iş mahkemelerine yansır.”

EYT’liler ilk maaşlarını ne zaman alacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "İlk maaşlar nisan ayında yatacak. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra ilk ayın başında maaşlar müracaatlara göre ödenecek" diye konuştu.



#eyt
#İşten çıkartmada 8 numaralı kod
#eyt son durum
1 saat önce
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EYT emekli başvurusunda 8 Kod'a dikkat! Kıdem tazminatından olursunuz
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