Ekonomi Haydar Çolakoğlu YOLOnun hizmet ağını genişletiyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Haydar Çolakoğlu: YOLO'nun hizmet ağını genişletiyoruz

YOLO, günümüzün en önemli problemleri arasında yer alan yoğun trafik ve park yeri sorunlarına karşı sunduğu kaliteli, hesaplı ve rahat ulaşım çözümleriyle büyümeye devam ediyor. #Çolakoğlu Metalurji ve Egegaz'da Yinetim Kurulu Başkan Vekili ve aynı zamanda YOLO Yönetim Kurulu Başkanı #HaydarÇolakoğlu, YOLO'ya olan talebin özellikle pandemi döneminde öne çıkan sağlıklı ve güvenli ulaşım beklentisiyle daha da arttığını belirtti ve YOLO'nun genişleyen hizmet ağıyla ilgili olarak şunları söyledi: ''İstanbul ve Ankara'nın ardından Bodrum'da da YOLO ile kişiye özel taşıma hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Pandemi koşullarında YOLO ile, sadece bu yıl 1 milyon sürüşü aştık. Bu, bizim ve YOLO'nun gelişimine katkı sağlayan herkes için büyük bir gurur kaynağı. Emeklerimizin karşılığını kullanıcılar nezdinde böylesine olumlu sonuçlarla görmek bize mutluluk veriyor.''

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Haydar Çolakoğlu: YOLOnun hizmet ağını genişletiyoruz
Haydar Çolakoğlu.

Beş yıldır anlık çağrı teknolojisi ile Türkiye’de kişiye özel taşıma hizmeti veren YOLO, özellikle pandemi döneminde öne çıkan sağlıklı ve güvenli ulaşım talebi doğrultusunda hizmet ağını genişletirken, pandemi koşullarında sadece bu yıl 1 milyon sürüşü aştı. İstanbul ve Ankara’nın ardından Bodrum’da da hizmetlerini sürdüren YOLO, kurulduğu günden bu yana gerek aldığı yatırımlarla gerekse uygulamayı geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya yönelik attığı adımlarla dikkat çekiyor.

Özellikle büyük şehirlerde yoğun trafik nedeniyle çok vakit harcanırken, ek olarak park sorunları da yaşandığını belirten Haydar Çolakoğlu, şunları söyledi: “Yoğun trafik ve park yeri sorunlarına karşı YOLO ile kullanıcılara kaliteli, hesaplı ve rahat bir ulaşım alternatifi sunuyoruz. Yaklaşık bir buçuk yıldır süren pandemi döneminde de kullanıcıların sağlıklı ve güvenli ulaşım ihtiyacının öne çıktığını görüyoruz. Biz de kullanıcıların bu yöndeki taleplerini ve beklentilerini sunduğumuz hizmetlerle en iyi şekilde karşılamaya devam ediyoruz.”

Pandemi döneminde YOLO’ya talep arttı

YOLO’nun verilerine göre, pandemi döneminde hem vakit kaybetmeden hem de hijyen koşullarına uygun araçlarla park sorunu yaşamadan ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak isteyenlerin YOLO’yu tercih etmelerinde önemli bir artış oldu. İstanbul’da özellikle Boğaz hattında talep yoğunluğu artarken, Bebek, Hisar ve Kuruçeşme’den kullanıcıların da sıklıkla YOLO’yu tercih ettiği görülüyor.

“Daha fazla büyüyeceğiz”

Bugüne kadar kullanıcılardan gelen olumlu geri dönüşler sayesinde önümüzdeki dönemde YOLO’nun hizmet verdiği bölge sayısını ve sürücü sayısını daha da artırmayı planladıklarını dile getiren Haydar Çolakoğlu, “Dileyen herkes eğer yeterliliği varsa web sitesinden sürücü olmak için başvuruda bulunabiliyor. Hizmet verdiğimiz taşıt sayısını artırdıkça daha fazla büyüyeceğiz. Çünkü sektörde bu alanda bir boşluk var. Nüfus sayısında da böylesine bir artış olduğu sürece bu hizmete olan talebin artacağını öngörüyoruz. Ayrıca önümüzdeki yıllarda Türkiye’de uygulamaya aldığımız YOLO ile yurtdışına da açılmayı planlıyoruz.” diye konuştu.

Girişimcilere örnek bir hizmet

Tamamen yerli ve yasal bir uygulama olan YOLO, ulaşımın gelişmesine ve trafiğin azalmasına katkı sunarken aynı zamanda KDV ve Kurumlar Vergi ödemeleriyle de kayıt dışı kalan birçok seyahatin kayıt altına alınarak vergilendirilmesini sağlıyor. YOLO’nun hukuksal alt yapısı, bu yönüyle de yenilikçiliğe açık birçok girişimciye rol model oluyor.

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