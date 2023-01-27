Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: “Türkiye enflasyonu üretimle yeniyor”

“Sonuç olarak, Fed ve ECB gibi büyük merkez bankaları, enflasyonla mücadele için sıkı para politikaları uygulamaya başlamış ve politika faiz oranlarını yükseltmiştir. Özellikle Fed'in geçen yılki faiz artırımları son 40 yılın en hızlısı oldu ve oranlar son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu durum ekonomik aktivitede yavaşlama ve resesyon olasılığının artması ile sonuçlanmıştır.”