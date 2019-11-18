Her 10 Türk’ten 6’sı elektrikli araç almak istiyor

Mobility Monitor araştırmasının “Elektrikli Araçlar ve Sürdürülebilirlik” bölümünü yayınlayan LeasePlan, Türkiye’deki kullanıcıların elektrikli araçlara yaklaşımıyla ilgili önemli bulguları ortaya koydu.

Buna göre, Türkiye elektrikli araçlarla ilgili en olumlu yaklaşımı gösteren ilk 3 ülke arasında yer aldı. Türkiye ayrıca, son 3 yılda elektrikli araçlar için en çok olumlu yönde tutum değiştiren ülkeler arasında birinci oldu.

Son 3 yılda Türkiye’deki kullanıcıların elektrikli araçlara olan tutumu yüzde 75 oranında pozitif olarak değişim gösterdi.

Öte yandan, önümüzdeki 5 yıl içerisinde bir araç alacağı takdirde bu aracın elektrikli bir araç olacağını en çok belirten ülke de yine Türkiye oldu.

Türkiye’deki katılımcıların yüzde 57’si bu soruya “kesinlikle evet” yanıtını verirken, yüzde 35’i nötr kaldı, yüzde 8’i ise “kesinlikle hayır” yanıtı verdi.

Araştırmaya göre, yakın gelecekte araç kiralama niyetinde olan her 5 kişiden 2’si elektrikli araç kiralamak istiyor.

Elektrikli araç kiralamak için en istekli ülke yüzde 87 ile Romanya olurken, bu ülkeyi yüzde 66 ile Yunanistan, yüzde 64 ile Türkiye izliyor.

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