Ekonomi Honda tecrübesi TOGGda
OTOMOTİV

Honda tecrübesi TOGG’da

Türkiye’deki fabrikasını kapatan Japon otomotiv devi Honda’nın tecrübesi yerli otomobil TOGG için kullanılacak. Honda’nın fabrika müdürü Murat Akdaş ve 63 kişilik ekibinin TOGG’a geçişinin ardından, şimdi işsiz kalan nitelikli personelin de projeye dahil edilmesi planlanıyor.

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Burak Doğan Yeni Şafak
Honda tecrübesi TOGG’da
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Geçtiğimiz günlerde Türkiye’deki fabrikasını kapatan Japon otomotiv devi Honda’nın tecrübesi, TOGG’a aktarılıyor. Honda’da çalışıp tecrübe kazanan ancak fabrikanın kapanmasıyla işsiz kalan nitelikle personelin TOGG çatısı altında toplanması planlanıyor. İlk olarak Honda’nın Fabrika Müdürü Murat Akdaş ve 63 kişilik ekibi TOGG’a geçti. Honda’dan ayrılan diğer nitelikli elemanların da fabrikanın kurulması sonrasında işe alınması gündemde.

HONDA’NIN EN DEĞERLİSİ TECRÜBESİ

TOGG CEO’su Gürcan Karakaş’ın “Honda’daki en önemli şeyi aldık” açıklamasının ardından Japon otomotiv devinin kapanan fabrikasının müdürü Murat Akdaş ve 63 kişilik ekibin TOGG’a geçiş yaptığı ortaya çıkmıştı. Yeni Şafak bu önemli transferin detaylarına ulaştı.

TOGG, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabındann ilk kez üretim bandından görüntüler yayınladı.
TOGG, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabındann ilk kez üretim bandından görüntüler yayınladı.

GÖRÜNTÜDEKİ EKİP

Transfer olan ekip, TOGG’un prototip atölyesinde çalışıyor. Tekniker ve operatörlerden oluşan ekip TOGG’un gövdesini yapıyor. Geçtiğimiz günlerde TOGG sosyal medya hesaplarından üretim ve montaj sürecine ilişkin görüntülerini yayınladı. Herkesi heyecanlandıran o videoda aracın montajını yaparken görüntülenen teknik personelin, Honda’dan transfer edilen ekip olduğu öğrenildi.

ÜRETİM SORUMLUSU HONDA’DAN

Transferin yıldız ismi olan Akdaş, TOGG’da kritik görevler üstlendi. 1997 yılında çalışmaya başladığı Honda Türkiye’de Fabrika Direktörlüğü görevini yürüten Akdaş, TOGG’da inşaat proje yönetimi ve üretim sorumluluğu pozisyonlarında görev yapacak.

TRANSFER DEVAM EDECEK

TOGG yönetimi yola ilk çıkıldığında “Türkiye’de otomotiv sektöründe üretilen bütün değerlerin TOGG bünyesinde yeni bir değere dönüştürülmesi” için çalışılacağa belirtilmişti. Bu kapsamda Honda’nın kapanmasıyla işsiz kalan diğer nitelikli elemanların da, fabrikanın ve üretim bantlarının kurulmasıyla istihdam edileceği öğrenildi.

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