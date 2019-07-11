Ekonomi İhracat artışının şampiyonu savunma ve havacılık sektörü oldu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracat artışının şampiyonu savunma ve havacılık sektörü oldu

İhracat artışının şampiyonu savunma ve havacılık sektörü oldu

Savunma ve havacılık sektörü, bu yılın ilk yarısında ihracatını 2018'in aynı dönemine göre yüzde 41,4 artırarak 1,3 milyar dolara çıkardı.

Haber Merkezi AA
Yılın ilk 6 ayında dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artıran sektör savunma ve havacılık oldu.
Yılın ilk 6 ayında dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artıran sektör savunma ve havacılık oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, yılın ilk 6 ayında dış satımını geçen yılın aynı dönemine göre en fazla artıran sektör savunma ve havacılık oldu.

Türkiye'nin ihracatı bu dönemde yüzde 1,24 artış gösterdi. Savunma ve havacılık sektörü, yüzde 41,4'lük ihracat artışıyla bu alanda ilk sıraya yerleşti. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 907 milyon 78 bin dolar olan sektör ihracatı, 1 milyar 282 milyon 258 bin dolara ulaştı.

Savunma ve havacılık sektörünün takipçileri yüzde 18,9 ile kimyevi maddeler ve mamulleri, yüzde 15,7 ile çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, yüzde 9,53 ile makine ve aksamları oldu.

EN FAZLA TALEP ABD'DEN

  • Savunma ve havacılık ihracatının yüzde 17,8 arttığı ABD, 403 milyon 583 bin dolarla sektörün dış satımında ilk sırada yer aldı.
  • ABD'yi, 134 milyon 634 bin dolarla Katar izledi. Katar'a ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde bin 337,3 arttı.
  • Almanya, yüzde 4,8 ihracat artışı ve 122 milyon 465 bin dolarla üçüncü sıraya yerleşti.

Umman, yüzde 23,5 artışla sektör ihracatında 100 milyon 673 bin dolarlık yer tuttu.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne yüzde bin 782,3 artışla 63 milyon 270 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Hollanda'ya 38 milyon 139 bin dolarlık, İngiltere'ye 30 milyon 507 bin dolarlık, Polonya'ya 28 milyon 443 bin dolarlık, Suudi Arabistan'a 21 milyon 917 bin dolarlık ve Azerbaycan'a 19 milyon 697 bin dolarlık ürün satıldı.

Söz konusu dönemde, aralarında İsviçre, Fransa, Güney Afrika, İtalya, Bahreyn, Rusya, Gana, Çad, Kanada, Belçika, Ukrayna, Filipinler, Kazakistan, Bulgaristan, Güney Kore, Norveç ve Meksika'nın da bulunduğu birçok ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

REKLAM

ANKARA SEKTÖRÜ SIRTLADI

Savunma ve havacılık sektöründe yılın ilk yarısında en fazla ihracata imza atan il Ankara oldu. Söz konusu dönemde sektörün ihracatının yüzde 43,2'sini başkent Ankara tek başına sırtladı.

Ankara'nın savunma ve havacılık ihracatı, 2019'un ilk yarısında 554 milyon 319 bin dolar olurken, bu rakam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22,4 yükseliş kaydetti.

Söz konusu dönemde, başkentin ardından en fazla savunma ve havacılık ihracatı gerçekleştiren il, geçen yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 109,7 artırarak 388 milyon 343 bin dolara çıkaran İstanbul oldu.

Savunma ve havacılık ihracatı büyüklükleri bakımından Eskişehir 219 milyon 553 bin dolarla üçüncü, Konya 25 milyon 815 bin dolarla dördüncü ve İzmir 23 milyon 840 bin dolarla beşinci sırada yer aldı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki duruşu net
EKONOMİ
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki duruşu net

Savunmada 100'üncü yıl hedefleri açıklandı
EKONOMİ
Savunmada 100'üncü yıl hedefleri açıklandı
Türkiye pazularını gösterir

Türkiye pazularını gösterir

AB'nin 'yaptırım' tehdidine Türkiye yanıtı sahada verebilir.
Ücretsiz ulaşım müjdesi

Ücretsiz ulaşım müjdesi

İstanbul'da ulaşımın ücretsiz olduğu günler belli oldu.
Duruşumuz net

Duruşumuz net

​KADEM hakkındaki iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Vicdana sığmaz!

Vicdana sığmaz!

Saraybosna Büyükelçisi Koç, GZT'ye konuştu.
İlk kez ortaya<br> çıkan görüntüler

İlk kez ortaya
çıkan görüntüler

​Sıkışan hainleri kurtarmaya giderken vatandaşların destansı mücadelesi ile derdest edildiler.
Hastanede<br> kimyasal alarmı

Hastanede
kimyasal alarmı

19 hastane personeli gazdan etkilendi.
Tamamına<br> yakını tek sesli

Tamamına
yakını tek sesli

​SETA, Türkiye'deki yabancı basının 'tarafsızlık röntgenini' çekti.
Asla unutulmayacak

Asla unutulmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Srebrenitsa soykırımı' mesajı.

Operasyon<br>öncesi son uyarı

Operasyon
öncesi son uyarı

Askeri alanda sosyal medya paylaşımı 'casusluk' suçu.
G.Saray'da<br>seçim yok

G.Saray'da
seçim yok

Mustafa Cengiz ve yönetimi için karar verildi.
Denizde can pazarı

Denizde can pazarı

​Büyükada açıklarında öğrencilerin yelkenlisi devrildi.
İhracat patlaması

İhracat patlaması

Türkiye'nin ihracatında şampiyon savunma ve havacılık sektörü.
Hülagü örneği ile öz eleştiri

Hülagü örneği ile öz eleştiri

'Milletten kopmuşluğa sebep olan her türlü şeyi söküp atacağız'
İndi-bindi ücreti de çözüm olmadı

İndi-bindi ücreti de çözüm olmadı

​Taksiciler kısa mesafede yolcu almıyor.
Yanlış anahtar getirerek<br>Meclis'in kapısını açtırmadılar

Yanlış anahtar getirerek
Meclis'in kapısını açtırmadılar

Meclis bombalanmadan bir kaç dakika önce yaşanan çarpıcı detay.
Cari açık açıklandı

Cari açık açıklandı

​12 aylık cari işlemler hesabı 2 milyar 370 milyon dolar oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.