İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi başladı

"Bu filmde anlatmaya çalıştığımız aslında tam bağımsız bir medya kuruluşu ve tam bağımsız bir Türkiye'dir. Albayrak Medya demek samimiyettir, gayrettir, emektir, mazlumlar için sığınılacak bir liman, zalimlerin karşısında dimdik durmaktır. Yerli ve milli bir medya grubu olarak Albayrak Grubu bugüne kadar Hakk'ın, halkın ve hakikatin yanında yer almıştır ve yer almaya sonuna kadar devam edecektir. Biz bu topraklarda doğduk ve doyduk, bu topraklara borcumuz olduğu bilinciyle bu gayretle çalışıyor ve çalışmaya devam edeceğiz."