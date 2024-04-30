Sektörün enleri 'İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde buluştu

Albayrak Medya Grubu'nun Ticaret Bakanlığı himayelerinde düzenlediği İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi sona erdi.









Türkiye ihracatının 100 yılı

İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi ile ihracatta Türkiye’nin merkezileşen konumu, yerli ve milli bakış açıları, iktisat politikaları ve Türkiye ihracatının gelecekteki 100 yılı konuşuldu.





Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Bolat ihracatçılara yeni destekleri duyurdu

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nde ihracatçılara yeni desteği açıkladı. Bakan Bolat, ihracat destek programı çerçevesinde Avrupa Birliği (AB) ile yeşil mutabakat konusunda danışmanlık hizmetleri giderlerinin yüzde 50'sinin Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanacağını belirtti. Bolat katılımcılara, danışmanlık için ilgili birimlere başvurabilecekleri bilgisini verdi.





'Dış ticaret açığımızda geriledik'

Bakan Bolat, "Son 9 ayda dış ticaret açığımızda 122 milyar dolardan 92 milyar dolara gerilemeyi başardık. Yaklaşık 29 milyar dolarlık bir azaltma gerçekleşti. Aynı şekilde cari açığımız son 9 ayda 60.1 milyar dolardan 31.8 milyar dolara geriledi. Bu şu demek. Daha az dövize ihtiyacımız gerçekleşti. Döviz yeterliliği daha fazla arttı. Kurun üzerindeki yukarı yönlü baskılar bu anlamda azalmış oldu. Bu durum enflasyon ile mücadeleye katkı yapmış oldu. Bu çabalar devam edecek. Bunu mal ve hizmet ihracatımızdaki artışları devam ettirerek sağladık. Hizmetler kalemi içinde bu anlamda müteahhitlik kaleminde geçen yıl 28 milyar dolarlık proje kazanımı gerçekleşti. Dizi film ihracatında yaklaşık 600 milyon dolarlık gelirimiz oldu. Turizm de 54 milyar dolar, lojistik hava kara demiryolu taşımacılığında 35 milyar dolar bir gelir kalemimiz oldu. Uluslararası eğitimde 850 milyon dolar, sağlık hizmetlerinde 2.8 milyar dolar gelirimiz oldu. Bundan 30 yıl önce yabancılarla karşılaştığımızda Türk malı için dudak bükmeler, burun kıvırmalar ile karşılaşıyorduk. Şimdi ise övgü dolu sözler işittikçe gurur duyuyoruz, iftihar ediyoruz. Serbest bölgelerimiz 19'a yükseldi. Şimdiden Bergama'ya siparişler doldu. Yaklaşık 2 sene içinde 200 tane ihracat amaçlı kurulacak fabrikaların açılışını hep birlikte yapacağız. Serbest bölgelerimizden de bugüne kadar 12,5 milyar ihracat gerçekleşti. Bunları geliştirmeye devam edeceğiz, sırada birkaç tane daha serbest bölge açılışımız olacak" dedi.









'21,5 milyar lira destek paketi açıkladık'

Bakan Bolat, yeşil mutabakatta danışmanlık giderlerinin yarısı Ticaret Bakanlığı karşılayacağını açıklayarak “Bu yıl 21,5 milyar lira destek paketi açıkladık. Avrupa Birliği komisyonu oldukça bir yapıcı raporu Avrupa Birliği konseyine Aralık ayının başında sunmuştu fakat Avrupa Birliği içindeki bazı ülkelerin maalesef çekingen tutumu yüzünden bu rapor konusunda konseyimiz komisyona ‘Tamam Türkiye ile gümrük birliği modernizasyon görüşmelerine başla' diyemedi. Ümidimiz Haziran zirvesinde. Ticaret diplomasisini en sonuna kadar kullanıyoruz. Hizmetler ticaretinde de serbest ticaret konusunda müzakereleri başlattık. Doğrudan yatırımlar noktası büyük bir başarı hikayesi. Bugün ihracatımızın 3'te birini doğrudan yatırım yapan yabancı firmalar yapmakta. Türkiye olarak gümrüklerde daima yatırım yapıyoruz. Yeşil mutabakat konusunda size bir müjdemiz olsun. Ticaret Bakanlığı olarak, ihracat destek programı çerçevesinde, Avrupa Birliği ile yeşil mutabakat uyum noktasında şirketlerimize danışmanlık hizmetleri olarak 5 yıl boyunca yapacağınız danışmanlık hizmetleri giderlerinin yüzde 50'sini Ticaret Bakanlığı karşılayacak" dedi.





Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü





Hanönü: Hikayemiz 30 yıl önce Yeni Şafak Gazetesi ile başladı

İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nin açılış konuşmasını Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü yaptı.

Abdullah Hanönü, "Albayrak Grubunun hikayesi tam 30 yıl önce Yeni Şafak Gazetesi ile başladı. Albayrak, Yeni Şafak gazetesinin ardından tvnet televizyonu, tvnet haber radyosu, yenisafak.com dijital yayınları, her hedef kitleye oluşan 10 farklı dergimiz, 6 dilde yayın yaptığımız yabancı yayın ve internet sitelerimiz, gençlerin sevgisini kazanan GZT sosyal medya platformumuz, son olarak da KETEBE yayınlarımızla bugün Türkiye'nin en büyük en samimi ve en etkin medya grubu olmuştur" dedi.





'Albayrak Medya mazlumlar için sığınılacak bir liman'

Albayrak Medya grubunun yolculuğunu anlatan kısa filmi takdim eden Hanönü konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu filmde anlatmaya çalıştığımız aslında tam bağımsız bir medya kuruluşu ve tam bağımsız bir Türkiye'dir. Albayrak Medya demek samimiyettir, gayrettir, emektir, mazlumlar için sığınılacak bir liman, zalimlerin karşısında dimdik durmaktır. Yerli ve milli bir medya grubu olarak Albayrak Grubu bugüne kadar Hakk'ın, halkın ve hakikatin yanında yer almıştır ve yer almaya sonuna kadar devam edecektir. Biz bu topraklarda doğduk ve doyduk, bu topraklara borcumuz olduğu bilinciyle bu gayretle çalışıyor ve çalışmaya devam edeceğiz."









'Dünyanın merkezi Türkiye'

Hanönü, "Biz dünyanın merkezinin Türkiye olduğuna her zaman inandık ve bunu savunduk" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"İşte bugünde dünyanın merkezi olan Türkiye'de bir ihracat zirvesi gerçekleştiriyoruz. İhracatımız her yıl bir önceki yılın rekorunu kırıyor ve bu ay yeni rekorları bekliyoruz inşallah. İşte bu ihracat hedeflerimizi anlamak, büyüyen gelişen Türkiye'yi daha iyi anlayabilmek için bugün bu zirveyi gerçekleştiriyoruz."





Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak





Olpak: İçinde bulunduğumuz yüzyıla yeni damgalar vuracağız

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Yüzyılını geride bıraktığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı atılımlarla içinde bulunduğumuz yüzyıla da yeni damgalar vuracağını biliyoruz. Bunlardan birisi de ihracat. Kısaca geçmişimize baktığımızda küresel mal ticaretindeki payımız yüzde 0.5'ten yüzde 1'in üzerine çıktı, hizmet ihracatındaki payımız ise yüzde 1.3'lere geldi" şeklinde konuştu.





Nail Olpak’a hediyesini Albayrak Medya Dijital Yayınlar Genel Müdürü Ömer Karaca takdim etti.





Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe





Gültepe: Hazır giyim ve tekstilde küresel büyük bir oyuncuyuz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "İnovasyonun markalaşmanın imkanlarını beraberce kullanmalıyız. Hazır giyim ve tekstilde küresel büyük bir oyuncuyuz" şeklinde konuştu.





Mustafa Gültepe'ye hediyesini Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu takdim etti.





TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da zirvede önemli açıklamalarda bulundu.





Rifat Hisarcıklıoğlu'na hediyesini Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü takdim etti.





Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Nurettin Canikli

Canikli: Yüksek teknolojili ürün sıralamasında 37. sıradayız

Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Nurettin Canikli de zirvede konuşma yaptı. Nurettin Canikli'nin konuşmasının satır başları şöyle:

-İhracat bir ekonomi için lokomotiftir, üretimin ve istihdamın lokomotifidir, gelir oluşturmanın itici gücüdür. Milli gelirimizin 2000'li yılların başındaki 240 milyar dolar seviyesinden bugün 1 trilyon doları aşan bir seviyeye ulaşmasında ihracatımızın 2000'li yılların başından 30 milyar dolar seviyesinden 255 milyar dolar seviyesini aşmasının çok önemli bir etkisi olmuştur, büyük bir payı vardır. Aynı şey istihdam için de geçerlidir.

-Yüksek teknolojili ürün sıralamasında 37. sıradayız.





'İhracatta Merkez Ülke Türkiye' Programı

İhracatta Türkiye Yüzyılı Zirvesi, Bakan Bolat'ın konuşmasının ardından 'İhracatta Merkez Ülke Türkiye' oturumuyla devam etti. Moderatörlüğünü Semra Karabaş'ın yaptığı programda Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Cumhurbaşkanı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Ergün Güler ve UND Başkanı Şerafettin Aras konuşmacı olarak yer aldı.





12.30'da başlayan oturum 14.30'da sona erdi.





Yerli ve milli iktisat politikaları

Zirvede, İhracatta Türkiye Yüzyılı değerlendirilirken, Albayrak Medya mecralarında da ülkemizin yerli ve milli imkânları konuşuluyor.

Etkinlikte; yerli ve milli iktisat politikaları, kalkınmanın ve ticaretin uluslararası seyri konularıyla ihracat sektörü aynı çatı altında buluşturuldu.

Türkiye Yüzyılı’nda Ticaret, İhracatta Merkez Ülke Türkiye, Uluslararası İktisat Politikaları ile Yerli ve Milli Ekonomi başlıkları da öne çıktı.





Albayrak Grubu

Albayrak Grubu, 1952’de inşaat sektöründen başlayarak, ülke ekonomisinin büyümesine paralel bir büyüme gösterdi. Her açılım döneminde yeni sektörlere yaptığımız yatırımlarla Türkiye’ye güç verdik. Albayrak Grubu 80’e yakın şirketimiz ve yayın markamızla bugün; inşaat ve gayrimenkul yatırım ortaklığı, sanayi, lojistik, medya ve turizm başta olmak üzere 20’den fazla sektörde hizmet vermekteyiz.







