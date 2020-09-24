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OTOMOTİV

İkinci el online otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu! İkinci el otoda en çok satılanlar

İkinci el online otoda ağustosta en çok satılanlar belli oldu

İkinci el online otoda ağustosta en çok satılan otomotiv markaları belli oldu. İkinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen ay en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen oldu. Binek araçta yine en fazla Passat, hafif ticaride Doblo tercih edildi. En hızlı satılan marka Ford, en yavaş satılan ise Mercedes-Benz olarak kayıtlara geçti. Satışlarını en çok artıran markalar BMW ve Peugeot oldu.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İkinci el online pazarda, bu yılın ağustos ayında da en çok tercih edilen otomotiv markası Volkswagen (VW) oldu. VW'yi, Renault ve Ford takip etti.

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, ağustos ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 224 bin 523 adet satış gerçekleşti.

Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 52 artış, geçen aya göre yüzde 6 düşüş gözlendi.

Toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 85, hafif ticari araçların payı da yüzde 15 olarak belirlendi.

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En çok satılan 10 marka

Bu yılın ağustos ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 34 bin 781 adet satışla VW oldu.

  • Renault 27 bin 923 adetle ikinci ve Ford da 22 bin 592 adetle üçüncü sırada yer aldı.
  • Ardından 19 bin 364 adetle Fiat, 13 bin 717 adetle Opel, 12 bin 286 adetle BMW, 11 bin 876 adetle Mercedes-Benz, 11 bin 832 adetle Hyundai, 10 bin 89 adetle Peugeot ve 8 bin 253 adetle de Audi sıralandı.

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Satışlarını en fazla BMW ve Peugeot artırdı

Söz konusu markaların temmuz satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.

Ayrıca ağustosta ilk 10 sıralamasında önceki aya göre satışlarını en çok artıran markalar yüzde 2 ile BMW ve Peugeot olurken, Audi bu sene ilk defa ilk 10 sıralamasında yer aldı.

Ağustosta en hızlı Ford satıldı

Ağustos ayında online pazarda Türkiye pazarı satış hızı ortalama 30 gün oldu.

En hızlı satılan marka 24 günle Ford, en yavaş satılan ise 37 günlük satış hızıyla Mercedes-Benz olarak belirlendi.

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Passat, Focus ve Clio zirveyi bırakmıyor

Geçen ay ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında zirve yine değişmedi.

Satışlarda, VW'nin Passat modeli 9 bin 644 adetle ilk sırada yer aldı. Passat'ı 7 bin 704 adetle Ford Focus ve 7 bin 312 adetle Renault Clio izledi.
  • Ardından 6 bin 966 adetle Renault Megane, 6 bin 598 adetle Opel Astra, 5 bin 864 adetle Renault Fluence, 5 bin 411 adetle VW Golf, 5 bin 162 adetleToyota Corolla, 5 bin 86 adetle VW Polo ve 4 bin 539 adetle de BMW 3 Serisi sıralandı.

Ticaride en çok satılanlar

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 4 bin 110 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı.

Bunu, 4 bin 54 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 4 bin 4 adetle Fiat Fiorino, 2 bin 997 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 766 adetle VW Caddy, 2 bin 75 adetle VW Transporter, 1.488 adetle Ford Transit, 1.316 Peugeot Partner, 1.244 adetle Renault Kangoo ve 1.107 adetle Citroen Berlingo takip etti.

Günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'de ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor. Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

İkinci elde bir araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor.

İkinci el araçta faizler düştü: İşte en fazla satan 20 otomobil
FOTOĞRAF 24
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Kamu bankalarından ekonomiye büyük bir destek daha geldi. Çok sayıda sektörü yakından ilgilendiren paketler içerisinde taşıt alımı için de büyük kolaylık sağlayacak kredi adımı atıldı. İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacaklara yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
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Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynakyabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek. Taşıt Kredisi Paketi için başvurular 5 Haziran’dan itibaren yapılabilecek.
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Kredi paketi ile ikinci el araç piyasasındaki hareketlilik daha da hızlanacak. İşte ikinci elde en çok satan 20 model...
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Fiat Egea 1.3 MultiJet 2017 (Easy)
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Fiat Egea 1.3 MultiJet 2016 (Easy)
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Renault Symbol 1.5 DCI 2016 (Joy)
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Fiat Linea 1.3 MultiJet 2015 (Pop)
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Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 2015 (Comfortline)
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Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 2016 (Comfortline)
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Renault Megane 1.5 DCI 2017 (Touch)
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Fiat Egea 1.4 Fire 2019 (Easy)
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Renault Clio 1.5 DCI 2016 (Joy)
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Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT 2016 (Comfortline)
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Ford Focus 1.6 TDCI 2015 (Trend X)
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Renault Fluence 1.5 DCI 2015 (Touch 110 HP)
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Renault Symbol 1.5 DCI 2017 (Joy)
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Ford Focus 1.6 TDCI 2016 (Trend X)
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Mercedes-Benz C 200d BlueTEC 2016 (AMG)
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Renault Fluence 1.5 DCI 2015 (Touch (90 HP)
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Peugeot 301 1.6 HDI 2017 (Active)
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Renault Fluence 1.5 DCI 2015 (Icon)
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Peugeot 301 1.6 HDI 2016 (Active)
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Ford Focus 1.6 TDCI 2017 (Trend X)
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İkinci el araçta faizler düştü: İşte en fazla satan 20 otomobil
Normalleşme sonrası kamu bankaları tarafından açıklanan dörtlü kredi paketi içerisinde ikinci el otomobillere yönelik de düşük faiz imkanı bulunuyor. İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacaklar yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak. Atılan adım sonrası gözler ikinci el piyasasına çevrildi. İşte ikinci elde en çok satan ilk 20 model..


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