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Ekonomi 60 bin liraya mal ettiği Doğan SLX marka aracını rekor fiyata sattı
OTOMOTİV

60 bin liraya mal ettiği Doğan SLX marka aracını rekor fiyata sattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 24 yaşındaki Muhammet Ertem, geçen yıl şubat ayında satın aldığı Doğan SLX marka 2001 model otomobilini modifiye ettirip hayalini gerçekleştirdi. Ertem, 60 bin TL karşılığında yurt içi ve yurt dışından aldığı aparatlarla modifiye ettiği aracını, 120 bin TL rekor bedel ile İstanbul’da faaliyet gösteren bir galericiye sattı.

Haber Merkezi İHA
Modifiye edilen 2001 model Doğan SLX
Modifiye edilen 2001 model Doğan SLX

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 24 yaşındaki Muhammet Ertem, geçen yıl şubat ayında satın aldığı Doğan SLX marka 2001 model otomobilini modifiye ettirip hayalini gerçekleştirdi.

Ertem, "2019 şubat ayında 25 bin liraya Doğan SLX araç aldım. Yaklaşık 3 yıldır hayalimdi. Aracı ilk aldığım gün itibari ile başladım bu işe. Jantlarım yaklaşık 3 aydır evde yatıyordu. Jantlarımı ilk tasarıma soktum ve kısa travers denen işlemi yaptık, motorunu yükselttik. Coil uygulaması yaptık araca. Arkasına flaş uygulaması yapıp, jantları dışarı attırdık. Aracı Ankara’ya götürüp üstüne sunroof açtırdık. İşçiliği profesyonel. Far siz uygulaması yaptık, stoplarını değiştirip el tasarımı krom stop taktık içine. İçi komple dizayn edildi. El yapımı her şey. Aracın camlarını komple değiştirip, renkli cama çevirdik. Arka camlarında kelebek iptali vardı. Onları yaptık" dedi.

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GÜNDEM
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  • Tasarımını güzelleştirmek için farklı ekipmanları aracına yerleştirdiğini belirten Ertem, "Araca güzel bir tasarım yapmam gerektiğini düşündüm. Bayağı uğraşlar sonucu araca BMV aynasını taktık. BMV vites topuzunu taktık. Türkiye’de 6 tane bulunan spor direksiyonunu kullandık. Araca son olarak BMV koltuklarını döşedik. Aracın komple iç tasarımını yaptık. Teyp tesisatını kullandık. Aracı gelebileceği en iyi seviyeye getirdik. Alırken de zaten yüksek model tercih ettik" diye konuştu.


Muhammet Ertem, yapılan ince işçilik ve ekipman maliyetlerinin toplam 60 bin TL’yi bulduğunu ifade etti. Ertem sözlerini şöyle tamamladı:


  • "Gözüm gibi baktığım aracımın satışını gerçekleştirdim. 60 bin TL masraf yapmıştık. Bir çok ekipman yerleştirdik. Satarken çok zorlandım. İstanbul’dan bir galerici ağabeyimiz aradı ve araca talip olduğunu ifade etti. Konuştuk, anlaştık. Aracımızı 120 bin TL karşılığında sattık."

Otomobil Sivas il sınırından çıkmadı: Ne ceza yedi ne kaza yaptı, gelen tüm teklifleri reddediyor
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Sivas kent merkezinde yaşayan İzzet Gül'ün 24 yıldır sahibi olduğu otomobiline ilgisi dikkat çekiyor.
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Gül, 1996 yılında emekli olduğunda satın aldığı otomobiline bugüne kadar gözü gibi baktı.
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Otomobiliyle 1 tek ceza bile yemeyen Gül, aracıyla hiçbir kazaya da karışmadı.
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Gül, birçok kişinin değerinin üzerinde ücret teklif edilmesine rağmen garajından çıkarmadığı otomobilini satmaya yanaşmadı.
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Gül, aracıyla il dışına yolculuk yapmadığını belirterek, “Ben Bu otomobili 1996 yılında emekli olduğumda almıştım, Köy Hizmetlerinde çalışan birisinden. Bu araç 2 yıldır elimde. Ben bu aracın ikinci sahibiyim. Ben bu araçla en çok Ulaş ilçesine ve Küpeli köyüne gittim, geldim. Ben arabaya çok binmem, evimiz şehre çok yakın. Sivas'ın Zara ve Ulaş ilçesinden başka yere gitmedim. Ben otomobilimle hiç il dışına gitmedim. Bu araç hiç il dışına gitmedi. Ben yola çıktığımda tabelalara bakarım, kaç ile gitmem gerekiyorsa ondan düşük hızla giderim. Tabelada 80 yazıyorsa ben 60'la giderim. Arabayı çok kullanmam en fazla 5 dakikalık yola kullanırım, çarşıya gitmem. Çok şükür aracımla hiç kaza yapmadım, ehliyeti aldım alalı arabamla hiç kaza yapmadım. Şükürler olsun ben ceza görmedim. Motoru hiç tamir görmedi “ dedi.
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Otomobilinin orijinal olduğu için taliplisinin çok olduğunu belirten Gül, “Almak isteyenler oluyor ama ben kimseye satmıyorum. Almak isteyen çok oluyor ama ben memnunum arabamdan satmıyorum. Otomobilimin orijinal olması onların dikkatini çekiyor. Arabaya bakıyorlar, hiçbir taraf değişilmemiş. Ben arabamı güneşe komam, soğuğa komam, çukurlara vurmam. Arabam garajımda durur. Aracımı 24 yıldır her kullanımının ardından garaja bırakırım“ dedi.
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İzzet Gül'ün eşi Firuze Gül eşinin otomobili fazla kullanmadığını belirterek, “ Otomobil 1996 yılından beri bizde. Ben arabayı kullanamıyorum, ehliyetim yoktur. Biz bu arabayla hiçbir uzak yere gitmedik. Sivas'ın Zara ve Ulaş ilçeleri birde Küpeli köyüne gittik. Başka bir yere gitmedik. Eşim arabaya çok fazla kullanmıyor. Evden bahçeye, bahçeden eve geliyor“ dedi.
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