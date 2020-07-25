İkinci el otomobil alacaklar dikkat: Fiyatlar daha da artacak elinizi çabuk tutun

İkinci el araç piyasasındaki artış devam ediyor. Yaşanan artışı talebin fazla, arzın ise az olmasına bağlayan galericiler, vatandaşlara ikinci el araçlarla ilgili uyarılarda bulundu. Galerici Ahmet Yurtlu, Kasım ayı gibi piyasada fiyatların oturacağını söyleyerek, “Şuanda otomotiv sektöründeki fiyat artışı devam ediyor. Bunun birçok sebebi var. Bunun en büyük sebeplerinden biri; talebin fazla, arzın az olmasıdır. Arz, talebi karşılayamaz hale geldiği için son 1.5 yıldır araçlardaki fiyat artışları çok ciddi derecede devam ediyor. Her seferinde ‘Fiyatlar artık düşecek’ gibi söylemler olsa da, her ay fiyatlar artarak devam ediyor." dedi

OYNAT 00:00 Sıfır otomobil almak için kuyruğa girdiler Bursa'da sıfır otomobil almak isteyen vatandaş bayiler önünde kuyruk oluşturdu. Son günlerde ikinci el araç fiyatlarının büyük artış göstermesi ve otomobil fabrikalarının sıfır araçlarda kampanya yapması üzerine vatandaşlar sıfır otomobil bayileri önünde uzun kuyruklar oluşturdu. BiP'te paylaş

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"Piyasaya sıfır araç girişi olmuyor"

Satılan aracı bir hafta sonra aynı fiyatla alamadıklarını belirten Yurtlu, "Bu gerçekten manidar bir durum. Biz bu işin ticaretini yaptığımız halde sattığımız malı kesinlikle yerine koyamıyoruz. Muhtemelen yüzde 10-15 gibi bir artış daha devam edecek ve kışa kadar bu artışlar devam edecek. Çünkü piyasaya sıfır araç girişi olmuyor. Sıfır araçları beklemek istemeyen insanlarda işini çözmek için ikinci ele sürekli talep ediyor. Bundan dolayı fiyat artışı da bir müddet daha devam edecek” ifadelerini kullandı.

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İkinci el araçlarda yüzde 15 gibi bir fiyat artışının daha gerçekleşeceğini ön gördüklerini kaydeden Yurtlu, “Pandemi sürecinde de araç kiralama şirketlerinin de işlerinde ciddi manada düşüş oldu. Yurt dışından uçaklar gelmedi, rezervasyonlar iptal oldu. Durum böyle olunca araç kiralama firmaları da kendilerini biraz revize ettiler ve araç alımı yapması gerekenler yapmadı. Bundan dolayı şuanda kiralama firmalarındaki ekonomik arabalar aylık 6 bin TL civarında veriliyor. Durum böyle olunca oradan da bir sıkıştırma oldu" şeklinde konuştu.

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