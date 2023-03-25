İkinci insansız Türk savaş uçağı geliyor: Anka-3 MİUS'ta uçuş tarihi belli oldu

Anka-3 MİUS
Türkiye'nin savunma sanayi tarafında ortaya koyduğu ürünlerin hızına yetişilemiyor. Neredeyse her hafta denizde, havada ve karada dengeleri değiştirecek yeni bir gelişme yaşanıyor. Görselleri geçtiğimiz haftalarda paylaşılan Anka-3 Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nde beklenen tarih belli oldu.
Türkiye'nin ikinci insansız savaş uçağı olarak da adlandırılan Anka-3 MİUS'un 40 güne kadar havalanacağı açıklandı.
Daha fazla mühimmat (faydalı yük) taşıyabilecek ve tasarımı kuyruksuz olduğu için radarda daha iz bırakacak.
Yeni nesil insansız hava aracı ve sistemiyle hedeflenen keşif, gözetleme yapması ve istihbarat toplaması, havadan karaya kullanılan birçok farklı mühimmat ile taarruz yapması ve hava-hava mühimmatları ile de düşman helikopter, pervaneli uçak ve İHA’larını avlaması.
Anka-3 düşman radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirirken elektronik harp yapabilecek.
Süratle ilerleyen projede ilk prototipin yapısal montajının tamamlanması, ekipmanların yerleştirilmesi bekleniyor.
Şubat-Mart 2023’te montaj ve yer testleri tamamlanarak Nisan 2023’de motor çalıştırma ve taksiye başlayacak olan Anka-3'ün aynı ay içinde ilk test uçuşunu da yapması planlanıyor.