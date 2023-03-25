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Ekonomi

İkinci insansız Türk savaş uçağı geliyor: Anka-3 MİUS'ta uçuş tarihi belli oldu

Savunma sanayiinde iddialı projeler arka arkaya açıklanıyor. Baykar’ın insansız savaş uçağı Kızılelma’nın 14 Aralık’ta ilk uçuşunu yapmasından hemen sonra görselleri geçtiğimiz haftalarda paylaşılan jet motorlu Anka-3 MİUS'tan beklenen güzel haber geldi. Jet motorlu SİHA'nın 40 güne kadar havalanması bekleniyor.

11:31 . 25/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Anka-3 MİUS

Anka-3 MİUS

Türkiye'nin savunma sanayi tarafında ortaya koyduğu ürünlerin hızına yetişilemiyor. Neredeyse her hafta denizde, havada ve karada dengeleri değiştirecek yeni bir gelişme yaşanıyor. Görselleri geçtiğimiz haftalarda paylaşılan Anka-3 Muharip İnsansız Uçak Sistemi'nde beklenen tarih belli oldu.


Türkiye'nin ikinci insansız savaş uçağı olarak da adlandırılan Anka-3 MİUS'un 40 güne kadar havalanacağı açıklandı.


Anka-3 MİUS Aksungur’dan (Anka-2) çok daha hızlı olacak.

Daha fazla mühimmat (faydalı yük) taşıyabilecek ve tasarımı kuyruksuz olduğu için radarda daha iz bırakacak.​


Yeni nesil insansız hava aracı ve sistemiyle hedeflenen keşif, gözetleme yapması ve istihbarat toplaması, havadan karaya kullanılan birçok farklı mühimmat ile taarruz yapması ve hava-hava mühimmatları ile de düşman helikopter, pervaneli uçak ve İHA’larını avlaması. 


Anka-3 düşman radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirirken elektronik harp yapabilecek.​



TUSAŞ, Anka-3 projesine Şubat 2022’de başladı. 

Süratle ilerleyen projede ilk prototipin yapısal montajının tamamlanması, ekipmanların yerleştirilmesi bekleniyor.


Şubat-Mart 2023’te montaj ve yer testleri tamamlanarak Nisan 2023’de motor çalıştırma ve taksiye başlayacak olan Anka-3'ün aynı ay içinde ilk test uçuşunu da yapması planlanıyor.




#Anka-3 MİUS
#İnsansız savaş uçağı
#TUSAŞ
#SİHA
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