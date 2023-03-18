Türkiye'nin savaş gücüne taze kan: ANKA-3 piste çıkmaya hazırlanıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen ANKA-3 Muharip İnsansız Uçak Sistemi ilk kez görüntülendi.

Türkiye'nin gökyüzünde yeni caydırıcı gücü olacak ANKA-3'ü ilk görselini TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Kotil yaptığı paylaşımda "Türkiye Yüzyılı'nda milletimize olan sözümüzü tuttuk. MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz" ifadelerini kullandı.





Türkiye Yüzyılı'nda milletimize olan sözümüzü tuttuk. MMU ve HÜRJET taksi yaptı, ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz. pic.twitter.com/hQVzY774UK — Temel Kotil (@Temel_Kotil) March 18, 2023

Temel Kotil daha önce yaptığı açıklamada, "Uçağın kuyruğunu kaldırdığınız zaman radyo dalgalarının yansıyacağı yeri ortadan kaldırıyorsunuz. Kuyruk olmazsa gitmiyor. Kuyruksuz yapmak zor. Kuyruk gidince uçağın stabilitesi bozuluyor. Biz onun küçük modelini yaptık uçurduk. Pilot kendi füzesini ateşliyor, yanından giden insansızın füzesini de ateşliyor. Onun için ANKA 3 bu amaçla yapılıyor. Mart ya da Nisan olur. Sözümüz var. Ölümüne çalışıyoruz. Çok büyük kazanım var, ciddi sayıda mühendis yetişti. Bu acele acele yapılınca bir sürü insan yetişti. En büyük başarı insanlar. Türkiye şu anda TUSAŞ 6000 mühendis kazandırdı. Eğitilmiş insanınız varsa her şeyi yaparsınız. Almanya nasıl kendini toparladı, insanı vardı, insan kazandık" demişti.

2023 Nisan'da motor çalıştırması bekleniyor





Yerli imkanlarla geliştirilen uçan kanat formundaki ANKA-3’ün, bu yıl içerisinde ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedefleniyor. Paylaşılan fotoğrafta ANKA-3’ün dış silah istasyonlarında, 2 adet Süpersonik İnsansız Hava Aracı bulunduğu gözüküyor.

ANKA-3’ün 2023 Nisan gibi motor çalıştırarak taksiye başlaması ve yıl ortasında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi bekleniyor.





Yaklaşık 0.7 mach (800 km/s) hıza ve 7 tona varan kalkış ağırlığına, kanat altı silah istasyonlarıyla yüksek yük taşıma kapasitesine sahip olan ANKA-3, Türkiye’nin yeni nesil insansız hava araçlarında geldiği yeri göstermesi açısından oldukça önemli bir yere sahip olacak.





ANKA-3 ile keşif, gözetleme ve istihbarat toplanması, milli mühimmatlarla havadan karaya taarruz, hava-hava mühimmatları ile de düşman helikopter, uçak ve İHA’larını avlaması, düşük radar iziyle (stealth ucav) düşman radar ve hava savunma sistemlerinin etkisiz hale getirilmesi görevlerinde yer alabilecektir.

ANKA-3 MİUS özellikleri

-Jet motorlu

-7 ton ağırlığında

-0.7 mach (800 km/s) hızında

-Düşük radar izine sahip

-Hava-yer, hava-hava görevleri icra edebilme.

Ayrıca ANKA insansız hava aracı platformu üzerinden geliştirilen ANKA-3 jet motorlu İHA’nın, kuyruk tasarımında herhangi bir yatay ve dikey stabilize bulunmaması, silah istasyonunu gövde içinde barındırması sayesinde düşük radar izine sahip olacağı belirtiliyor.