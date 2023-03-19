Anka-3 pistte

İlk görsellerini aralık ayında Yeni Şafak’ın yayınladığı, Anka-3 insansız savaş uçağının fotoğrafı ilk kez yayınlandı. İlk kareyi Twitter hesabından paylaşan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, şu ifadeleri kullandı: “ATAK 2 yakında motor çalıştıracak, ANKA 3 de ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Binlerce çalışma arkadaşımız ve iş ortaklarımızla ortaya çıkardığımız ürünlerimizi Çanakkale şehitlerimize armağan ediyoruz.”

Milli Muharip Uçak’tan (MMU) sonra Hürjet de piste çıktı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Dün Bismillah dedik bugün Maşallah! MMU’dan sonra Hürjet de piste çıktı. Yerli ve milli jet uçağımız koşmaya başladı, gökyüzüne kavuşmak için gün sayıyor” ifadelerini kullandı.