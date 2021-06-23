İller Bankası 8 yılda 9 bin 882 projeyi tamamladı

TBMM KİT Komisyonunda İller Bankasının 2017 ve 2018 yıllarına ait hesapları görüşüldü.

Büyük, bankanın, kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin dört bir yanında şehirlerin bayındırlık hizmetlerinde önemli projeleri finanse ettiğini, yerel yönetimlere danışmanlık ve teknik destek verdiğini söyledi.

Bankanın 30 milyar lira nominal sermayesi, 21 milyar lira ödenmiş sermayesi, 25 milyar lira öz kaynağı ve 49 milyar lira aktif büyüklüğüyle Türkiye'nin en önemli yatırım ve kalkınma bankası olduğunu ifade eden Büyük, "Bankamızın hiçbir döneminde likidite oranlarıyla ilgili BDKK mevzuatına aykırı bir işleme yer verilmemiş ve yasal limitlerin dışına çıkılmamıştır. Ayrıca bankamız borçlanmalarına bakıldığında ortalama faiz oranlarının piyasa şartlarına uygun olduğu ve kısa vadeli borçlanmalar gerçekleştireceği görülmektedir." dedi.

REKLAM

Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde yerel yönetimlerin başta çevresel altyapı olmak üzere ulaşım, yenilenebilir enerji, afetle mücadele ve sıfır atık alanlarındaki ihtiyaçlarına katkı sağladıklarını dile getiren Büyük, uluslararası finansmanla yerel yönetimlerin kredi kabiliyetlerini artırırken, yeni yatırımların önünü açtıklarını kaydetti.

Uluslararası finans kuruluşlarının mevzuatına uygun olarak her bir proje için teknik ve mali fizibilitelerle çevresel ve sosyal etki analizleri yaptıklarını anlatan Büyük, "Tüm bu gayretlerimiz neticesinde yerel yönetimlerimize sağlanan dış kredi portföyümüzü 2021 itibarıyla 3 milyar avronun üzerine çıkardık. Bu kapsamda 522 projenin 132'si tamamlanmış, 107'si ise devam etmekte olup, 283 proje de ihale aşamasındadır. Finansal kaldıraç etkisi yaratmak adına uluslararası hibe ve kredileri bir arada kullanarak karma finansman modeli ile ülkemizde proje yürüten ilk ve tek kurumuz." diye konuştu.

REKLAM

Büyük, Türkiye'deki Mülteciler İçin AB Mali Yardım Aracı (FRIT) kapsamında temin edilen 355 milyon avro hibeye 200 milyon avro da kredi eklediklerini belirterek, "TL bazında yaklaşık 5,8 milyar ile geçici koruma altındaki Suriyelilerden etkilenen 15 yerel yönetimde 37 projeyi hayata geçiriyoruz." bilgisini verdi.

8 yılda 9 bin 882 projeyi tamamladı

Kurumun 2013'ten bu yana öz kaynaklarıyla güncellenmiş toplam bedeli 118 milyar lira olan 9 bin 882 projeyi tamamladığını vurgulayan Büyük, şöyle devam etti:

"6,7 milyar lira bedelli 636 projede çalışmalar şu an devam etmektedir. Bankamız doğal afetler ve öngörülemeyen durumlar haricinde tüm ihalelerini şeffaf şekilde açık ihale usulüyle yapmaktadır. 2017-2018 yılları arasında yapmış olduğumuz 699 ihalenin 22'sine yapılan itirazın sadece 4'ünde, 2019-2020 yılları arasında yapılan 557 ihalenin 13'üne yapılan itirazın sadece 3'ünde Kamu İhale Kurumunca düzeltici işlem kararı verilmiştir."

REKLAM

Büyük, belediyelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji projelerini de desteklerini, yatırımlara hız kesmeden devam edeceklerini bildirdi.

Görüşmelerin ardından, İller Bankasının 2017-2018 yıllarına ilişkin hesapları ibra edildi.