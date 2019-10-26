Ekonomi İmar denetçileri göreve başlıyor Kaçak yapılaşmalara asla göz açtırmayacağız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İmar denetçileri göreve başlıyor: 2100 denetçi 81 ilde görevlendirilecek

İmar denetçileri göreve başlıyor: Kaçak yapılaşmalara asla göz açtırmayacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kaçak yapılara karşı denetimlerin sürdüğünü ve tespitlerin ardından Bodrum'da olduğu gibi yıkımların gerçekleştirileceğini söyledi. Bakan Kurum, Antalya'da İmar Denetçisi Eğitimi kapsamında açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yeni görev alacak imar denetçilerine hitabında, "En son Bodrum'da olduğu gibi kararlılıkla, sizlerle yıkım sürecini gerçekleştireceğiz. Her an 7/24 sahada olacağız, takipçisi olacağız bu işlerin ve bu yapılaşmalara asla göz açtırmayacağız." dedi.

  • Kurum, Antalya'nın Kemer ilçesinde bir otelde düzenlenen, imara aykırı ve kaçak yapılarla mücadele kapsamında Bakanlık bünyesinde görev alacak yeni bin imar denetçisinin eğitim programında, önemli bir toplantı için bir araya geldiklerini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'na değinerek ordunun sahadaki başarısını, masada elde ettikleri başarılarla taçlandırmaya devam ettiklerini belirten Kurum, "40 yıldır bitmez denilen PKK belasını da topraklarımızdan, sınırlarımızdan silip atıyoruz. Bu, mazluma her zaman kucak açan yiğit bir milletin tarihin her döneminde destanlar yazan şanlı bir ordunun ve dik duran güçlü bir liderin eseridir." diye konuştu.

Dünyada ve Türkiye'de konuşulan konuların başında şehirleşme geldiğine değinen Kurum, hem genç nüfusun artışı hem köyden kente göç nedeniyle şehirleşme nüfusunun yüzde 92 oranlarına geldiğini bildirdi.

Çarpık kentleşmeyle kararlı şekilde mücadele edeceklerini belirten Kurum, imar denetçilerinin millete ve şehirlere hayırlı olmasını temenni etti.

Hızlı nüfus artışından kaynaklı, şehirlerdeki iklim değişikliğiyle mücadele, çevre kirliliği, kimliksiz mimari ve ulaşım problemleri, çarpık yapılaşma gibi derinleşen sorunlar yaşandığını aktaran Kurum, denizden kot alma sürecini de başlattıklarını söyledi.

İmar uygulamalarını sıkı takip ettiklerini anlatan Kurum, şu anda 1100 olan imar denetçisi sayısını yeni eğitim programındakilerle 2 bin 100'e çıkarmış olacaklarını bildirdi.

Şehirlerin yapı yoğunluğuna göre 81 ilde imar denetçilerini görevlendireceklerini ifade eden Kurum, şöyle konuştu:

"İstanbul'da 100'ün üzerinde imar denetçimiz olacak. Ankara, İzmir, Bursa, Muğla ve Antalya gibi metropol ve kaçak yapılaşmayla ciddi anlamda mücadele eden şehirlerimize kentin ihtiyacına göre denetçilerimiz olacak. İmar mevzuatına, kanunlara imara aykırılık nerede kaçak yapılaşma varsa orada olacaklar. Biz de en son Bodrum'da olduğu gibi kararlılıkla, sizlerle birlikte yıkım sürecini gerçekleştireceğiz. Her an 7/24 sahada olacağız, takipçisi olacağız bu işlerin ve bu yapılaşmalara asla göz açtırmayacağız. Çünkü bizim tabiat varlıklarımızı korumak ve artırmak noktasında hedeflerimiz var."

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"Denetimlerimiz sürüyor"

35 ilde bulunan korunan alanlarda kaçak yapı tespit çalışmalarını tamamladıklarını, denetimlerde imar barışına aykırı 4 bin kaçak yapı tespit edildiğini vurgulayan Kurum, bunların 423'ünün yıkımını gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

  • İmar barışı kapsamında Türkiye'de 3 milyon 122 bin yapı kayıt belgesini düzenlediklerini belirten Kurum, bu belgelerden 9 bin 300'ünün imar barışına aykırı olması sebebiyle iptal edildiğini, Türkiye genelinde 3 bin 300 yapının yıkımını gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Son dönemde, Ayder'de, Uzungöl'de, Kapadokya'da, Salda'da ve en son Bodrum'da karşı karşıya kaldıkları imara aykırı yapılaşmayla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarına dikkati çeken Kurum, şöyle konuştu:

"Ceza ve yıkım işlemleri hızlı şekilde devam etti. Tüm bu süreci de vatandaşımızla paylaşarak kararlılığımızı Türkiye'ye gösterdik. Muğla'da imar mevzuatına aykırı yapılaşmalara yönelik 100 imar denetçimizle çalışmamızı yaptık. Havadan ve karadan birçok projeyi inceledik. 19 projede bulunan kaçak bölümleri belirledik, yıkım işlemlerini tamamladık. Ayder Yayla'mızda görüntü kirliliğine neden olan bütün salıncakları kaldırdık. Şimdi, Ayder'e gelen araçların tamamı için otoparkımızı da inşa ediyoruz. Böylece araçların Ayder'in doğal yapısına zarar vermesine mani olacağız."

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