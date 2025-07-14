Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
İndirim sahtekarlığına geçit yok: Ticaret Bakanlığı'ndan '30 gün' uyarısı

İndirim sahtekarlığına geçit yok: Ticaret Bakanlığı'ndan '30 gün' uyarısı

10:5714/07/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ticaret Bakanlığı’ndan aldatıcı reklamlara 141 milyon TL ceza!
Ticaret Bakanlığı’ndan aldatıcı reklamlara 141 milyon TL ceza!

Ticaret Bakanlığı, indirimli satış kampanyalarıyla ilgili önemli bir uyarıda bulundu. Bakanlık, indirim oranı belirlenirken, kampanya öncesindeki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması gerektiğini açıkladı. Ayrıca, reklamlarda bu fiyat bilgisinin açıkça yer alması, varsa stok ya da geçerlilik süresinin belirtilmesi zorunluluğu vurgulandı. Bakanlık, tüketiciyi yanıltıcı uygulamalara karşı denetimlerin süreceğini bildirdi.

Tüketicileri aldatmaya yönelik "sahte indirim" dönemine karşı Ticaret Bakanlığı'ndan net uyarı geldi. Bakanlık, indirimli ürünlerin tanıtımında, son 30 gün içindeki en düşük fiyatın esas alınması ve reklamlarda bu bilginin mutlaka yer alması gerektiğini duyurdu. Aksi halde satıcılara ceza kesilecek. Reklam Kurulu, yılın ilk yarısında bu kapsamda binlerce dosyayı inceleyip yaptırım uyguladı.




Bakanlıktan indirimli satışta '30 gün' uyarısı


Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, "indirimli satış" kampanyası düzenleyen satıcı ve sağlayıcıların dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, indirimli satışların başlangıç ve bitiş tarihleri ile satışa sunulan mal veya hizmet miktarı sınırlıysa bu miktarın açık ve anlaşılır şekilde belirtilmesi gerektiği vurgulandı.


Hangi mal veya hizmetlerin indirim kapsamında olduğu ve uygulanacak indirim oranlarıyla ilgili yanıltıcı ifade ile görüntülere yer verilmemesinin önemine dikkat çekilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:


"İndirim miktarı veya oranını belirlerken, indirimin başladığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyatı esas almaları ve bu indirimin öncesindeki fiyat bilgisini reklamlarda paylaşmaları, fiyatın geçerlilik süresi veya stok sınırı varsa, bu bilgileri reklamlarda açıkça belirtmeleri gerekmektedir."


Açıklamada, Bakanlığın, tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumak, adil ve şeffaf bir piyasa düzenini güçlendirmek amacıyla, tüm imkanlarıyla çalışmaya devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:


"Reklam verenler, reklam ajansları, mecra kuruluşları, satıcılar, sağlayıcılar, aracı hizmet sağlayıcılar ve reklamcılık alanındaki tüm kişi, kurum ve kuruluşlara yol gösterici olması amacıyla, Reklam Kurulu kararları doğrultusunda hazırlanan 'Fiyat Bilgisi İçeren Reklamlar ile İndirimli Satış Reklamları ve Ticari Uygulamaları Hakkında Kılavuz', https://tuketici.ticaret.gov.tr/haberler/fiyat-bilgisi-iceren-reklamlar-ile-indirimli-satis-reklamlari-ve-ticari-uygulamalari-hakkinda-kilavuz-guncellendi adresinde kamuoyuyla paylaşılmıştır."


Açıklamada, Reklam Kurulunca yılın ilk 6 ayında incelenen dosya sayısı ve kesilen cezalara ilişkin bilgi de verildi.





#Ticaret Bakanlığı
#son dakika
#reklam
#indirim
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İSKİ bugün İstanbul'un bazı bölgelerinde suların kesileceğini duyurdu: 14 Temmuz Pazartesi hangi ilçede sular ne zaman gelecek?